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В Эстонии хотят изменить налогообложение ваучеров

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За последние годы количество ваучерных порталов значительно выросло, увеличилось и число связанных с ними жалоб.

ФОТО: Михкель Марипуу

Правительство в четверг намерено одобрить проект поправок к Закону о налоге с оборота, в соответствии с которым вводится как понятие ваучера, так и схема налогообложения сделок, связанных с ваучерами.

Об этом BNS сообщила пресс-служба правительства. В подготовленном Министерством финансов проекте отмечается, что целью предлагаемого законопроекта является гармонизация правил налогообложения связанных с ваучерами сделок, а также правил налогообложения налогом с оборота услуг электронной связи с правилами, вступающими в действие в Европейском Союзе с 1 января 2019 года.

Законопроект определяет ваучер как инструмент, который продавец товара или услуги обязан принимать в качестве средства оплаты или части оплаты за товар или услугу и который отмечен в самом ваучере или связанных с ним документах, в том числе, в условиях использования ваучера.

С 1 января следующего года в ЕС начнет действовать регулирующая сферу использования ваучеров директива, целью которой является упростить, модернизировать и гармонизировать правила обложения налогом с оборота, применяемые в отношении ваучеров.

До сего времени сфера налогообложения ваучеров на уровне ЕС не унифицирована, кроме того, в законодательстве Эстонии не урегулирован вопрос их налогообложения. Унификация правил налогообложения ваучеров на уровне ЕС важна для того, чтобы избегать как двойного налогообложения, так и уклонения от уплаты налогов при выполнении международных (трансграничных) сделок с использованием ваучеров.

Законопроект еще предлагает упростить порядок декларирования налога с оборота на импорт, а также порядок обложения налогом с оборота услуги электронной связи и услуги, оказываемой электронным способом.

Поправки к налоговому законодательству должны вступить в силу 1 января 2019 года и вместе с ними Эстония примет у себя соответствующую директиву Европейского Союза.

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