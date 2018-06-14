Сбивший человека водитель скрылся с места происшествия

Инцидент произошел в 8.16: 38-летний велосипедист ехал по перекрестку Сяра и Ляйке-теэ с круговым движением, когда его сбила Mazda, водитель которой до сих пор не установлен. Водитель Mazda скрылся с места происшествия. Велосипедиста доставили в Северо-эстонскую региональную больницу.

В 7.34 произошло ДТП в Тарту у дома по адресу Рингтеэ, 26: 37-летний водитель Ford Transit Tourneo не уступил дорогу 46-летней велосипедистке, ехавшей по велосипедной дорожке. Произошло столкновение, пострадавшую доставили в Клинику Тартуского университета.

В 10.40 произошло ДТП в Ляэне-Вирумаа в волости Тапа на перекрестке Ярва-Яани, Тамсалуского шоссе и Амбла. 22-летний водитель Land Rover проигнорировал знак "Уступи дорогу" и врезался в ехавший по главной дороге Volkswagen Passat, за рулем которого был 20-летний мужчина. Обоих водителей доставили в Ракверескую больницу.

В 12.38 в Таллинне у дома по адресу Мустамяэ-теэ, 44/2, 62-летний водитель грузовика Scania P94 поворачивал вправо и сбил 76-летнего пешехода. Пострадавшего доставили в Северо-эстонскую региональную больницу.