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Сбивший человека водитель скрылся с места происшествия

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Скорая помощь. Фото иллюстративное

ФОТО: Sirle Matt, Eno-Gerrit Link, Joosep Laik

Вчера утром в поселке Пеэтри Харьюского уезда в ДТП пострадал велосипедист. Сбивший его водитель Mazda скрылся с места происшествия.

Инцидент произошел в 8.16: 38-летний велосипедист ехал по перекрестку Сяра и Ляйке-теэ с круговым движением, когда его сбила Mazda, водитель которой до сих пор не установлен. Водитель Mazda скрылся с места происшествия. Велосипедиста доставили в Северо-эстонскую региональную больницу.

В 7.34 произошло ДТП в Тарту у дома по адресу Рингтеэ, 26: 37-летний водитель Ford Transit Tourneo не уступил дорогу 46-летней велосипедистке, ехавшей по велосипедной дорожке. Произошло столкновение, пострадавшую доставили в Клинику Тартуского университета.

В 10.40 произошло ДТП в Ляэне-Вирумаа в волости Тапа на перекрестке Ярва-Яани, Тамсалуского шоссе и Амбла. 22-летний водитель Land Rover проигнорировал знак "Уступи дорогу" и врезался в ехавший по главной дороге Volkswagen Passat, за рулем которого был 20-летний мужчина. Обоих водителей доставили в Ракверескую больницу.

В 12.38 в Таллинне у дома по адресу Мустамяэ-теэ, 44/2, 62-летний водитель грузовика Scania P94 поворачивал вправо и сбил 76-летнего пешехода. Пострадавшего доставили в Северо-эстонскую региональную больницу.

В 16.32 произошло ДТП в деревне Кымси волости Ляэнеранна Пярнуского уезда на 58-м километре шоссе Ристи-Виртсу-Куйвасту-Курессааре. Грузовик DAF FT XF 105.460T, за рулем которого был 61-летний водитель, вылетел с дороги, перевернулся и загорелся. Водитель погиб на месте происшествия.

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