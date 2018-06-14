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  • Аббревиатурой сменившего название на "Отечество" IRL станет одна буква

Аббревиатурой сменившего название на "Отечество" IRL станет одна буква

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IRL превратится в I.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Недавно сменившая название партия "Отечество" (Isamaa, бывшая Isamaa ja Res Publica Liit/IRL) выбрало аббревиатурой названия партии "I", а полное название партия решила в своих документах писать большими буквами, передает Rus.err.

По словам партийного советника по прессе Марта Луйка, процесс смены названия будет завершен в течение нескольких дней, так как еще нужно уладить несколько технических вопросов, после чего смена названия будет зафиксирована в Коммерческом регистре и станет официальной.

"Этим занимаются, все члены правления [партии] должны подписать заявление об изменении названия", - сказал Луйк накануне в интервью ERR.

Он добавил, что официальным сокращенным наименованием партии в Рийгикогу и других местах станет буква "I".

Луйк также отметил, что в партии принято решение в собственных текстах писать название ISAMAA (Отечество) большими буквами.

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