Аббревиатурой сменившего название на "Отечество" IRL станет одна буква

Недавно сменившая название партия "Отечество" (Isamaa, бывшая Isamaa ja Res Publica Liit/IRL) выбрало аббревиатурой названия партии "I", а полное название партия решила в своих документах писать большими буквами, передает Rus.err.
По словам партийного советника по прессе Марта Луйка, процесс смены названия будет завершен в течение нескольких дней, так как еще нужно уладить несколько технических вопросов, после чего смена названия будет зафиксирована в Коммерческом регистре и станет официальной.
"Этим занимаются, все члены правления [партии] должны подписать заявление об изменении названия", - сказал Луйк накануне в интервью ERR.
Он добавил, что официальным сокращенным наименованием партии в Рийгикогу и других местах станет буква "I".
Луйк также отметил, что в партии принято решение в собственных текстах писать название ISAMAA (Отечество) большими буквами.