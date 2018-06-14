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Требовавшего особого статуса для Нарвы Чуйкина выбрали представителем российских соотечественников

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Владимир Чуйкин недавно в Москве.

ФОТО: Частный архив.

Четверть века назад, будучи председателем Нарского городского собрания Владимир Чуйкин пытался организовать референдум, чтобы провозгласить Ида-Вирумаа независимым от Эстонии автономным регионом. Это не получилось, пишет Postimees.

Кроме членов совета на месте присутствовали посол России в Эстонии Александр Петров, первый секретарь посольства Максим Лагуто и третий секретарь Вячеслав Потапов.

Родившийся в 1951 году Чуйкин является гражданином России, учился в Ленинграде на киноинженера и работал в Молдавии на местном телевидении. В 1989 году его направили в Нарву, где он работал на электростанции, а после был избран председателем городского собрания.

Требовал особого статуса

25 лет назад в Эстонии было необычно жаркое лето. Тогдашний нарвский референдум, который прошел 16 и 17 июня 1993 года – это самый сложный кризис в восстановившей независимость Эстонии.

Страсти в Нарве накалились уже в 1992 году, когда в Эстонии провели денежную реформу. Через неделю между Нарвой и Ивангородом ввели пограничный контроль. Привыкшие ходить в Ивангород на работу нарвитяне пришли к выводу, что им нечего делать в Эстонии с заработанными за границей рублями. Кроме того, пересечение границы вызывало ссоры.

Нарвитяне требуют отмены приграничного режима.

ФОТО: Eesti Filmiarhiiv

Закрылись крупные заводы: Кренгольмская мануфактура, от работы которой зависели четверть жителей приграничного города, и производственное объединение «Балтиец».

На фоне всего этого местная нарвская власть – мэр Владимир Мижуй и председатель собрания Владимир Чуйкин, входившие в «Интердвижение» - начала готовить референдум, требуя особого статуса для Нарвы. Их взбудоражил Закон о гражданстве. Что они подразумевали под особым статусом, неясно и по сей день, поскольку до дела так и не дошло.

Тогдашний премьер-министр Эстонии Март Лаар написал в книге своих воспоминаний, как работник отдела внешних сношений Петербурга Владимир Путин беспокоился, не нужно ли отправить казаков с другой стороны реки Нарва в город Нарва? По этому поводу он несколько раз звонил Чуйкину: может нужно направить казаков для стабилизации ситуации?

Нарвский и силламяэский референдумы

16 и 17 июля 1993 года городские собрания Нарвы и Силламяэ организовали незаконные референдумы по вопросу национально-территориальной автономии региона. На нарвском референдуме вопрос звучал так: «Хотите ли вы, чтобы Нарва имела статус национально-территориальной автономии в составе Эстонской Республики?» Силламяэ добавил в нему уточнение: «… на территории которой всем жителям были бы обеспечены равные права?»

По данным Нарвского городского собрания, в референдуме приняли участие 54 процента жителей, имеющих право голоса, и автономию поддержали 97 процентов из них. В Силламяэ на вопрос ответили 60 процентов, и «за» высказались 98,6 процента из них. По оценке эстонских наблюдателей, реальная активность была явно меньше – меньше половины.

Решением от 11 августа 1993 года Государственный суд признал результаты референдумов в Нарве и Силламяэ недействительными. PM

Казаки в Эстонию не попали. В своих мемуарах Чуйкин написал, что боялся кровопролития.

Основным вопросом был Закон о гражданстве – новый Закон о гражданстве позволял голосовать на местных выборах только тем негражданам, которые прожили в Эстонии пять лет. Баллотироваться могли только граждане Эстонии. Российский гражданин Владимир Чуйкин больше не мог выставлять свою кандидатуру.

Нарвский референдум прошел в середине лета. Вопрос был: «Хотите ли вы, чтобы Нарва имела статус национально-территориальной автономии в составе Эстонской Республики?» Если бы ответ «да» перевесил, следующие местные выборы в Нарве можно было провести по местным правилам.

Жители Нарвы высказали свое мнение на референдуме. Через месяц Госсуд признал результаты голосования недействительными.

ФОТО: Irina Kivimäe/Filmiarhiivi Fotokogu

Направленный премьер-министром Мартом Лааром в Нарву особый представитель, нынешний евродепутат Индрек Таранд вспоминает: «После референдума Чуйкин был ниже травы. Сам он родом из Молдавии, там было Приднестровье. Они пытались устроить в Нарве то же самое. Но в Приднестровье была 14-я армия Лебедя. В Эстонии все российские войска были размещены на западе, войска были в Тапа, а в Ида-Вирумаа не было никого, кто мог бы их поддержать».

Когда результаты нарвского референдума были подсчитаны, Таранд вырвал на пресс-конференции микрофон из рук Чуйкина и сообщил, что референдум провалился. В Нарве на голосование якобы пришли 54 процента, а в Силламяэ – 60 процентов населения. В этих цифрах до сих пор есть основания сомневаться.

По словам Таранда, компания Чуйкина тогда говорила, что они хотят автономии для Ида-Вирумаа. Если захотят, объединятся с Россией, если не захотят, станут буферной страной между Эстонией и Россией.

Почему нарвский референдум провалился?

«Там не было российской армии. Там был я. И, в-третьих, в 1993 году в России шла ожесточенная борьба за власть между президентом Борисом Ельциным и спикером Русланом Хасбулатовым, Ельцин расстрелял из танков Думу (в октябре, через пару месяцев после нарвского референдума – В.П.). Нарвская попытка была маленькой, как коммуна трудового народа. Нам повезло, у нас была хорошая международная поддержка в лице Карла Бильдта (премьер-министр Швеции», - рассказал Таранд.

Председатель Нарвского городского собрания Владимир Чуйкин объяснял борьбу за особый статус для Северо-Востока Эстонии необходимостью защищать права человека.

ФОТО: Tiit Veermäe

Когда премьер-министр Март Лаар через неделю после референдума приехал в Нарву, местные руководители ждали его на лестнице городской управы. Глава правительства прошел мимо местных и первым пожал руку Индреку Таранду.

После прошла встреча Лаара с руководителями нарвских предприятий, с которой Чуйкина просто выставили за дверь. Это был его конец.

Четверть века спустя

Чуйкина выбирают представителем российских соотечественников, проживающих в Эстонии. Он говорит, что уже стар, но все же берется за работу.

Международный конгресс российских соотечественников пройдет в конце октября-начале ноября этого года. От Эстонии туда направят 12 делегатов. Посольство оформит все нужные документ.

Также говорили о том, что команда соотечественников из Эстонии заняла на Всемирных играх соотечественников в Казани третье место.

Пресс-секретарь Полиции безопасности Харрис Пуусепп сказал: «Политика разобщения, исходящая из доктрины (Сергея) Караганова от 1992 года, до сих пор не достигла заметного успеха в Эстонии, и нет причин считать, что назначение человека из 25-летнего прошлого на какую-то должность может это как-то изменить».

Мягкая экспансия Кремля

Полиция безопасности считает деятельность Координационного совета российских соотечественников частью долгосрочной стратегии руководства Российской Федерации, целью которой является восстановление статуса России, как супер-страны, на международном уровне. Поскольку для экономического и военного влияния этого недостаточно, в качестве своеобразного ресурса в использование приняты так называемые соотечественники, написано в ежегоднике КаПо.

«Исходя из этого, одним из внешнеполитических приоритетов выбрана консолидация «общины соотечественников», чтобы использовать ее как инструмент увеличения влияния России по всему миру. Характерно, что лица, связанные именно с Координационным советом соотечественников, являются самыми рьяными обличителями Эстонии, также активно пытающиеся влиять на внутреннюю политику Эстонии», - написано в ежегоднике. PM

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