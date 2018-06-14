Требовавшего особого статуса для Нарвы Чуйкина выбрали представителем российских соотечественников

Нарвский и силламяэский референдумы

16 и 17 июля 1993 года городские собрания Нарвы и Силламяэ организовали незаконные референдумы по вопросу национально-территориальной автономии региона. На нарвском референдуме вопрос звучал так: «Хотите ли вы, чтобы Нарва имела статус национально-территориальной автономии в составе Эстонской Республики?» Силламяэ добавил в нему уточнение: «… на территории которой всем жителям были бы обеспечены равные права?»

По данным Нарвского городского собрания, в референдуме приняли участие 54 процента жителей, имеющих право голоса, и автономию поддержали 97 процентов из них. В Силламяэ на вопрос ответили 60 процентов, и «за» высказались 98,6 процента из них. По оценке эстонских наблюдателей, реальная активность была явно меньше – меньше половины.

Решением от 11 августа 1993 года Государственный суд признал результаты референдумов в Нарве и Силламяэ недействительными. PM