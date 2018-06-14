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  • Грабеж среди бела дня: в Петербурге с мексиканки за проезд по Невскому запросили 100 долларов

Грабеж среди бела дня: в Петербурге с мексиканки за проезд по Невскому запросили 100 долларов

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ФОТО: AFP / Scanpix

Сотрудники правоохранительных органов ведут поиски таксиста, которому болельщица из Мексики заплатила 6 тысяч рублей за двухкилометровую поездку по Невскому проспекту, передает sports.ru

«Соответствующее заявление в правоохранительные органы сделала жительница Мехико, которая прибыла в Петербург в мае по однократной визе.

Она сообщила, что водитель такси на автомобиле BMW вечером 8 июня подвез ее от Дворцовой площади до Невского проспекта, 45. И потребовал заплатить за поездку 7 тысяч рублей.

Услышав отказ, он заблокировал двери и настоял на оплате. Женщина отдала таксисту 6 тысяч рублей, после чего покинула салон машины», – сообщил информированный источник.

Была установлена личность хозяина автомобиля, жителя города Гатчина. Автомобиль поставлен на учет, местонахождение машины и водителя устанавливаются.

В 2017 году перед Кубком конфедераций в Москве пострадал журналист из Чили, заплативший более 1000 евро за проезд от аэропорта до отеля.

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