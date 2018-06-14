В одной из столичных новостроек можно приобрести оригинальный объект недвижимости

Вы уже знаете, что в новом доме можно купить не только квартиру, но и кладовку в подвале, и парковочное место во дворе. Портал Kodu обнаружил, что в одной из новостроек продается что-то очень интересное. И, в принципе, по сравнению с остальными помещениями, не очень дорогое.