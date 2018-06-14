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  • В одной из столичных новостроек можно приобрести оригинальный объект недвижимости

В одной из столичных новостроек можно приобрести оригинальный объект недвижимости

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ФОТО: KV.EE

Вы уже знаете, что в новом доме можно купить не только квартиру, но и кладовку в подвале, и парковочное место во дворе. Портал Kodu обнаружил, что в одной из новостроек продается что-то очень интересное. И, в принципе, по сравнению с остальными помещениями, не очень дорогое. 

Речь идет о покупке террас, находящихся отдельно от квартир. Такую возможность предоставляет девелопер Endover, в чьем доме 47B Loftid на крыше можно приобрести за 14 000 евро террасу площадью 35 квадратных метров.

ФОТО: KV.EE

В объявлении читаем, что терраса находится под открытым небом и на ней можно устанавливать только низкую мебель. Если же собственнику понадобятся навесы от солнца и дождя, для их установки потребуется согласие квартирного товарищества. 

В этом же доме продается терраса площадью почти 42 квадратных метра стоимостью 15 000 евро. 

ФОТО: KV.EE

Больше информации о продающихся террасах находится SIIT.

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