В одной из столичных новостроек можно приобрести оригинальный объект недвижимости

Вы уже знаете, что в новом доме можно купить не только квартиру, но и кладовку в подвале, и парковочное место во дворе. Портал Kodu обнаружил, что в одной из новостроек продается что-то очень интересное. И, в принципе, по сравнению с остальными помещениями, не очень дорогое.
Речь идет о покупке террас, находящихся отдельно от квартир. Такую возможность предоставляет девелопер Endover, в чьем доме 47B Loftid на крыше можно приобрести за 14 000 евро террасу площадью 35 квадратных метров.
В объявлении читаем, что терраса находится под открытым небом и на ней можно устанавливать только низкую мебель. Если же собственнику понадобятся навесы от солнца и дождя, для их установки потребуется согласие квартирного товарищества.
В этом же доме продается терраса площадью почти 42 квадратных метра стоимостью 15 000 евро.
Больше информации о продающихся террасах находится SIIT.