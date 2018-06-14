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  • Болельщикам сборной Нигерии не разрешили пронести живых кур на стадион в Калининграде

Болельщикам сборной Нигерии не разрешили пронести живых кур на стадион в Калининграде

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ФОТО: PIUS UTOMI EKPEI / AFP

Болельщики сборной Нигерии просили разрешения у властей Калининградской области пронести на матч своей сборной живых кур.

«В наш информационный центр МЧ-2018 поступает множество самых разнообразных вопросов. Так болельщики из Нигерии спрашивали, можно ли с курицей проходить на стадион.

Это их символ, граждане с ними болеют на всех матчах. Мы им сказали, что проходить живой курицей ни в коем случае нельзя.

Мы им, конечно, посоветуем, где курицу можно купить. Мы готовы удовлетворить самые эксцентричные запросы», – сообщил министр культуры и туризма региона Андрей Ермак.

Всего в Калининграде ожидают прибытия от 130 до 150 тысяч болельщиков. На каждом матче россиян будет до 15 тысяч, еще 10 тысяч мест займут болельщики из стран, сборные которых будут играть в городе, а оставшиеся 10 тысяч билетов приходятся на граждан других стран, передает sports.ru

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