Савченко написала письмо Путину

Савченко написала письмо на имя Путина на бланке депутата Верховной Рады. Оно опубликовано на странице нардепа в Facebook. В комментарии к записи отмечается, что автор послания сама в настоящее время находится в СИЗО на Украине, но, «несмотря на это, продолжает борьбу за освобождение каждого порабощенного украинца».

Савченко обратилась к Путину как «уполномоченный представитель украинского народа в Верховной Раде Украины» и «как офицер Вооруженных сил Украины, который давал присягу украинскому народу всегда быть ему верным и защищать Украину». Бывшая летчица подчеркивает, что сама никогда не обращалась к Путину с просьбой о помиловании.

При этом Савченко призвала президента РФ помиловать украинских политзаключенных, находящихся в России, «любым правовым способом». По ее словам, такой жест доброй воли со стороны Путина покажет всему миру его желание помочь украинским гражданам и «существенно изменит в лучшую сторону положение России на международной арене, а также позволит существенно улучшить двусторонний диалог со многими странами».

Савченко приложила к письму список из 66 украинцев, которых, по ее мнению, должен помиловать Путин. В перечне оказались в разное время объявлявшие о голодовке в заключении Владимир Балух, Олег Сенцов, Александр Шумков и Станислав Клых. Послание направлено по адресу: Москва, ул. Ильинка, 23/16, подъезд 11.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко 6 июня сообщила, что Украина передала России список с фамилиями 23 россиян, которых Киев готов обменять на украинцев. Она напомнила, что украинская сторона уже неоднократно предлагала произвести обмен, но всякий раз получала неопределенные ответы.

Надежда Савченко в марте 2016 года была осуждена в России по делу об убийстве журналистов ВГТРК на востоке Украины. В мае 2016 года ее обменяли на двух граждан РФ, которых в Киеве называли «бойцами ГРУ», воевавшими против сил АТО в Луганской области. Юридически обмен оформили через помилование осужденных президентами России и Украины.