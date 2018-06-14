Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

По словам соавтора инициативы, экс-главы минюста Норвегии Пер-Вилли Амундсена, происходящие сейчас события имеют историческое значение. "Начался процесс, который должен обеспечить мирное будущее нашему миру. Пока это еще очень хрупкий процесс, и поэтому мы должны делать все от нас зависящее, чтобы он принес хорошие результаты. Я считаю, что мы можем это сделать, четко обозначив нашу позицию и наградив Трампа премией мира", - пояснил политик, слова которого приводит ТАСС.

По данным NRK, крайний срок для выдвижения на Нобелевскую премию мира-2018 истек в январе этого года. Поэтому Трамп теперь сможет претендовать на получение премии только в 2019 году.

В конце апреля о том, что Трамп достоин Нобелевской премии мира, заявил президент Южной Кореи Мун Чже Ин. "Президент Трамп должен получить Нобелевскую премию мира. Нам нужен только мир", - приводило агентство Yonhap слова южнокорейского лидера.

Когда журналисты попросили Трампа прокомментировать предложение наградить его Нобелевской премией, он ответил широкой улыбкой и сказал, что хочет победы для всего мира. "Все думают, что я заслуживаю Нобелевскую премию мира, но я бы так никогда не сказал. На самом деле единственная награда, которую я хочу, - это победа для всего мира", - приводил телеканал CNN объяснение американского лидера.

Кроме того, в апреле сенатор-республиканец Линдси Грэм предложил вручить Трампу нобелевскую премию мира за ядерное разоружение КНДР. "Дональд Трамп убедил Северную Корею и Китай в том, что серьезно относится к переменам. Мы еще не достигли их, но если это произойдет, то президент Трамп заслуживает Нобелевскую премию мира", - сказал член Сената США.

В 2009 году Нобелевскую премию мира получил 44-й президент США Барак Обама. Кроме него этой награды были удостоены еще два американских лидера - 26-й президент США Теодор Рузвельт и 28-й американский лидер Вудро Вильсон.