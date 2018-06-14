Видео: Робби Уильямс не исполнит свой скандальный хит на открытии ЧМ-2018
14 июня 2018 г., 9:34
Певец Робби Уильямс отказался от исполнения своего хита Party like a Russian на церемонии открытия ЧМ-2018.
Музыка основана на произведении Сергея Прокофьева «Танец рыцарей» из балета «Ромео и Джульетта».
Уильямс поет об образе жизни «особого типа людей», намекая на российских чиновников, которые «забирают деньги у всей нации».
«Я бы хотел исполнить Party like a Russian. К сожалению, меня попросили этого не делать.
Впрочем, это не имеет ничего общего с тем, что меня не просили. Речь о том, что я исполню мои самые крупные хиты, которые наиболее известны», – сказал Уильямс «Р-Спорт».