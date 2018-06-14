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Видео: Робби Уильямс не исполнит свой скандальный хит на открытии ЧМ-2018

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ФОТО: Martin Rickett / AP/Scanpix

Певец Робби Уильямс отказался от исполнения своего хита Party like a Russian на церемонии открытия ЧМ-2018.

Музыка основана на произведении Сергея Прокофьева «Танец рыцарей» из балета «Ромео и Джульетта».

Уильямс поет об образе жизни «особого типа людей», намекая на российских чиновников, которые «забирают деньги у всей нации».

«Я бы хотел исполнить Party like a Russian. К сожалению, меня попросили этого не делать.

Впрочем, это не имеет ничего общего с тем, что меня не просили. Речь о том, что я исполню мои самые крупные хиты, которые наиболее известны», – сказал Уильямс «Р-Спорт».

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