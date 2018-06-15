Фото: посмотрите, как сделать вашу дачную террасу не просто комфортной, но и единственной в своем роде

15. июнь 2018, 10:37
Летом, какое бы оно ни было, жаркое или дождливое, на даче без террасы или летней кухни не обойтись. Портал Kodu предлагает варианты, как сделать этот уголок дачного участка неповторимым.
Речь пойдет о навесе. Если погода не фонтан и моросит дождик, то под навесом можно все равно приятно провести время, и это гораздо более "по-дачному", чем прятаться в доме. Если же лето удалось, то под такой крышей даже в самую жару чувствуешь себя вполне комфортно.
Какому навесу отдать предпочтение?
1. Шикарной террасе - шикарный навес
2. Еще большая защита от капризов природы
3. Создать романтическое настроение