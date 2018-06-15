пт, 15.06.2018
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  • Фото: посмотрите, как сделать вашу дачную террасу не просто комфортной, но и единственной в своем роде

Фото: посмотрите, как сделать вашу дачную террасу не просто комфортной, но и единственной в своем роде

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ФОТО: VidaPress

Летом, какое бы оно ни было, жаркое или дождливое, на даче без террасы или летней кухни не обойтись. Портал Kodu предлагает варианты, как сделать этот уголок дачного участка неповторимым. 

Речь пойдет о навесе. Если погода не фонтан и моросит дождик, то под навесом можно все равно приятно провести время, и это гораздо более "по-дачному", чем прятаться в доме. Если же лето удалось, то под такой крышей даже в самую жару чувствуешь себя вполне комфортно.  

Какому навесу отдать предпочтение? 

1. Шикарной террасе - шикарный навес

2. Еще большая защита от капризов природы

3. Создать романтическое настроение

 

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