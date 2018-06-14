Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Лондон за 66 евро!
14 июня 2018 г., 9:39
Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee и lentodiilit.fi.
Туда-обратно из Таллинна в Лондон начиная с 66 евро
Туда-обратно из Таллинна на Корфу начиная со 102 евро
Туда-обратно из Таллинна в Краби начиная с 500 евро
Туда-обратно из Риги в Индию начиная с 322 евро
Туда-обратно из Парижа на Новую Каледонию начиная с 664 евро
Туда-обратно из Хельсинки на Майорку начиная с 90 евро