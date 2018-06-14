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Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Лондон за 66 евро!

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Сувенирный магазин в Лондоне.

ФОТО: TOLGA AKMEN/AFP

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee и lentodiilit.fi.

Туда-обратно из Таллинна в Лондон начиная с 66 евро

Туда-обратно из Таллинна на Корфу начиная со 102 евро

Туда-обратно из Таллинна в Краби начиная с 500 евро

Туда-обратно из Риги в Индию начиная с 322 евро

Туда-обратно из Парижа на Новую Каледонию начиная с 664 евро

Туда-обратно из Хельсинки на Майорку начиная с 90 евро

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