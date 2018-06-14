Что происходит? Популярность EKRE достигла рекордной отметки

Такие данные приводятся в опубликованном 14 июня опросе общественного мнения, проведенном Turu-uuringute AS по заказу ERR.

После избрания Каи Каллас председателем Партии реформ рейтинг реформистов подскочил до 33%, но после этого снизился до 30% в мае и 28% в июне, а поддержка Центристской партии остается стабильной: 27% в январе-феврале, 26% в марте-мае и 27% в июне.

В качестве третьей по размеру политической силы в Эстонии закрепляется EKRE, рейтинг которой в июне вырос до 18% (после 12% в январе, 14% в апреле и 15% в мае), EKRE впервые показала такой высокий результат в опросах Turu-uuringute AS.