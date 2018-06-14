Допинг не найдут: автор разоблачений российской допинг системы не приедет на ЧМ-2018

Такое решение было принято ARD после переговоров с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.

Согласно оценке силовых структур страны, поездка Зеппельта в Россию – «непредсказуемый риск». Это мнение разделяют Федеральное ведомство по уголовным делам (БКА), Земельное ведомство по уголовным делам Берлина (ЛКА), разведка Германии и другие спецслужбы.

Основная проблема для Зеппельта – допрос Следственного комитета РФ, который обещал допросить журналиста по уголовному делу информатора WADA Григория Родченкова.

Кроме того, в Германии не исключают «спонтанных актов агрессии» по отношению к Зеппельту в России.

ARD полагает, что «многие русские считают Зеппельта врагом народа». Он уже получал угрозы , связанные с расследованиями.