чт, 14.06.2018
"Эстонская политика - это война одних комсомольцев с другими" Таави Минник
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
ЧМ 2018
Экономика
За рубежом
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • В Тойла вспыхнул пожар на бывших торфяных полях

В Тойла вспыхнул пожар на бывших торфяных полях

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Тушение пожара на торфянике.

ФОТО: Päästeamet

В Тойла в Ида-Вирумаа в среду вспыхнул пожар на бывших торфяных полях, работы по его ликвидации продолжаются и в четверг.

С 13 часов в среду спасатели занимаются тушением пожара на бывших торфяных полях Ору в волости Тойла. Общая площадь пожара — около 10 гектаров, сообщил Идаский спасательный центр.

Пожар не затронул лес и не представляет опасности для людей. Работы по его тушению продолжаются в четверг.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ