В Тойла вспыхнул пожар на бывших торфяных полях

Rus.Postimees.ee112В Тойла вспыхнул пожар на бывших торфяных поляхВ Тойла вспыхнул пожар на бывших торфяных поляхBNS Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать14 июня 2018 г., 9:58Тушение пожара на торфянике.ФОТО: PäästeametВ Тойла в Ида-Вирумаа в среду вспыхнул пожар на бывших торфяных полях, работы по его ликвидации продолжаются и в четверг.С 13 часов в среду спасатели занимаются тушением пожара на бывших торфяных полях Ору в волости Тойла. Общая площадь пожара — около 10 гектаров, сообщил Идаский спасательный центр.Пожар не затронул лес и не представляет опасности для людей. Работы по его тушению продолжаются в четверг.пожартойлаторф