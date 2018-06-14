Т-14. ФОТО: Iliya Pitalev / Sputnik

Две крупные европейские оборонные компании - французская и немецкая - представили новый танк совместной разработки. Это первый новый танк, созданный в Западной Европе за последние несколько десятков лет.

Новую боевую машину под названием EMBT (European Main Battle Tank - европейский основной боевой танк) показали на выставке вооружений Eurosatory.

Его разработкой занималась компания KNDS Group - совместное предприятие французской Nexter Defense Systems и немецкой Krauss-Maffei Wegmann. Оно было образовано три года назад именно с целью создания нового европейского танка.

EMBT был создан путем «скрещивания» двух танков - французского Leclerc и немецкого Leopard 2. От немецкого танка был взят корпус, шасси, двигатель и трансмиссия. Leclerc «пожертвовал» новому танку башню с пушкой, системой управления огнем, автоматом заряжания и прочим оборудованием и вооружением на ней.

Это решение объясняется тем, что французский Leclerc - единственный среди современных серийных западных танков, оснащенный автоматом заряжания.

В свою очередь моторно-трансмиссионная группа и шасси немецкого Leopard 2 знамениты своей надежностью. В ходе создания нового танка шасси «Леопарда» было адаптировано под более легкую и компактную башню «Леклерка».

Министерства обороны Германии и Франции объявили о решении разрабатывать совместно новый танк, который в перспективе придет на замену французскому Leclerc и немецкому Leopard 2, несколько лет назад.

Тогда специалисты высоко оценивали шансы на реализацию, но первых результатов ожидали не ранее чем в следующем десятилетии.

Новое поколение

KNDS group в своем пресс-релизе отмечает, что решение фактически просто объединить в одном танке узлы и агрегаты двух уже существующих боевых машин - «попытка в короткие сроки отреагировать на оперативную потребность рынка в высокоэффективном боевом танке».

Новые основные боевые танки (ОБТ) сейчас разрабатывают во многих странах. Самый заметный проект - российский танк Т-14, созданный в рамках проекта «Армата».

Появление этого танка на параде 9 мая 2015 года произвело впечатление на танкостроителей - прежде всего своей необычной компоновкой с необитаемой башней.

На Западе разработчики тяжелой бронетехники тоже рассматривали этот вариант, однако пока только Россия надеется в перспективе запускать танк с подобной компоновкой в серию.

Иностранные государства занялись, либо модернизацией существующих танков, как Великобритания или Германия, либо созданием "компиляции" из двух машин, как поступила KNDS Group.

Однако некоторые решились вложить довольно большие средства в разработку нового танка. Так поступила, например, Польша.

Удачное решение

По мнению украинского эксперта в области бронетехники Андрея Тарасенко, плод совместной работы NDS и KMW должен получиться удачным, поскольку от двух знаменитых европейских танков взяли самое лучшее - прежде всего, автомат заряжания из «Леклерка» и двигатель «Леопарда».

По словам Тарасенко, они доказали, что «очень дешевыми средствами, практически ничего не делая, можно сделать конкурента „Арматы“ из имеющегося задела».

Получившийся гибрид в перспективе будет доработан, считает эксперт. Прежде всего это касается вооружения.

«В танке Leclerc уже отработан вариант, не требующий большого вмешательства в конструкцию, установки 140-миллиметровой пушки», - пояснил Тарасенко.

По его словам, что для перевооружения Leopard 2 пришлось бы вносить в конструкцию башни слишком большие изменения, а также разрабатывать для нее автомат заряжания - выстрелы к 140-миллиметровой пушке слишком тяжелые, чтобы ее можно было заряжать вручную.

Сейчас Leclerc вооружен 120-миллиметровой гладкоствольной пушкой с автоматом заряжания.

Однако, считает Тарасенко, хотя EMBT и можно считать довольно удачным решением, он все равно будет нуждаться в перекомпоновке - система хранения выстрелов для пушки, позаимствованная у Leopard 2, слишком опасна для его экипажа. В случае поражения танка снаряды могут возгореться или сдетонировать.

С появлением новой пушки, по мнению эксперта, будет изменена и боеукладка, которая станет более безопасной для танкистов.

Скакун или мул?

Российский эксперт в области бронетехники Виктор Мураховский считает представленный на выставке танк не более чем выставочным образцом, задача которого - продемонстрировать возможность сотрудничества Nexter Defense Systems и Krauss-Maffei Wegmann.

Как считает Мураховский, этот танк не будет производиться серийно, поскольку «нельзя так просто механически скрестить два танка немножко разных концепций». По его словам, подобное скрещивание с бронетехникой приводит к появлению «мула, а не скакуна».

По мнению Мураховского, KNDS Group сможет реализовать проект нового танка к 2030 году, но это будет совершенная другая машина, а не представленная сейчас модель.