Пожар в Википалу до сих пор не потушен

К 19.45 в среду вечером в работах по тушению пожара в лесу участвовали 146 человек, в том числе 69 спасателей из государственных команд и 77 добровольцев, напоминает агентство BNS. Среди добровольцев были 15 членов резервной спасательной группы, двое членов Кайтселийта, 11 добровольных спасателей, 43 добровольца, два человека из академии внутренней безопасности и четыре человека из спасательного департамента.