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  • Пожар в Википалу до сих пор не потушен

Пожар в Википалу до сих пор не потушен

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Лесной пожар в Википалу.

ФОТО: Päästeamet

Площадь пожара в лесу Википалу и в четверг утром составляет около 200 гектаров, но огонь не смог распространиться дальше.

К 19.45 в среду вечером в работах по тушению пожара в лесу участвовали 146 человек, в том числе 69 спасателей из государственных команд и 77 добровольцев, напоминает агентство BNS. Среди добровольцев были 15 членов резервной спасательной группы, двое членов Кайтселийта, 11 добровольных спасателей, 43 добровольца, два человека из академии внутренней безопасности и четыре человека из спасательного департамента.

Работы по тушению пожара продолжаются в четверг.

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