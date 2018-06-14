В память о жертвах депортации над Таллинном пролетят самолеты

Организатор полета, вице-президент Союза частных пилотов Эстонии Хендрик Агур, отметил, что свобода и благополучие сегодня кажутся естественными, однако важно помнить, что на самом деле это привилегии, которые надо отстаивать. «Свободу и мир можно сохранить, если люди любят свою родину, а также помнят тех, кто отдал свою жизнь за наши сегодняшние мир и счастье», - сказал Агур.