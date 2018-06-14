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В память о жертвах депортации над Таллинном пролетят самолеты

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Самолеты Ан-26. Иллюстративное фото.

ФОТО: ФОТО: Vitaliy Ankov/RIA Novosti/Scanpix

Группа частных пилотов в четверг вечером, в 19 часов, стартует с летного поля Таллиннского аэропорта для того, чтобы по традиции совершить групповой полет над городом в память об эстоноземельцах, которых 14 июня 1941 года депортировали в Сибирь, и об отдавших жизнь за Эстонию.

Выстроившиеся треугольником самолеты пролетят над районами Какумяэ, Табасалу, Пяэскюла, Нымме, центром города, Пирита, Виймси и Ласнамяэ, сообщает BNS.

Организатор полета, вице-президент Союза частных пилотов Эстонии Хендрик Агур, отметил, что свобода и благополучие сегодня кажутся естественными, однако важно помнить, что на самом деле это привилегии, которые надо отстаивать. «Свободу и мир можно сохранить, если люди любят свою родину, а также помнят тех, кто отдал свою жизнь за наши сегодняшние мир и счастье», - сказал Агур.

«Заметите летящие над городом самолеты — остановитесь на мгновение, склоните головы и вспомните о тех, кого с нами больше нет. Отстоим свободную Эстонию своими прилежными учебой и трудом, чтобы никому в Эстонии никогда не пришлось еще раз пережить то, что выпало на долю наших отцов и дедов», - сказал Агур.

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