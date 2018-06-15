Как организовать полив в парнике, если вам пришлось срочно уехать

Если вы планируете уехать, а поручить полив некому, подготовьте заранее несколько больших полуторалитровых пластиковых бутылок.

И делайте так:

наполните бутылки водой

проделайте в крышках отверстия

закрутите крышки

выкопайте в земле, не повредив корни растений, несколько глубоких ямок

поместите бутылки в землю крышками вниз

Вода будет медленно, но верно поступать из бутылки в почву и увлажнять ее. А вам в отпуске не придется волноваться, как там поживают ваши парниковые культуры.