Как организовать полив в парнике, если вам пришлось срочно уехать
15. июнь 2018, 12:30
На носу пора отпусков, но если вы планируете отъезд в дальние страны, как же парник переживет ваше отсутствие без полива? Портал Kodu знает, чем помочь.
Если вы планируете уехать, а поручить полив некому, подготовьте заранее несколько больших полуторалитровых пластиковых бутылок.
И делайте так:
Вода будет медленно, но верно поступать из бутылки в почву и увлажнять ее. А вам в отпуске не придется волноваться, как там поживают ваши парниковые культуры.
А для надежности разместите в парнике несколько открытых емкостей с водой. Особенно вам будут благодарны огурцы и помидоры.