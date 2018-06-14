Спасательный департамент созвал общегосударственный штаб

Задача штаба — проследить за тем, чтобы наряду с предупреждением роста ущерба для окружающей среды по всей Эстонии также были гарантированы возможности спасения жизней. Для этого штаб будет вести мониторинг ситуации и координировать спасательные ресурсы и коммуникацию, передает агентство BNS.

«Мы с повышенным вниманием следим за обусловленной высокой пожароопасностью ситуацией. Теплая погода без осадков не обещает, что число требующих участия спасателей инцидентов сократится, а наоборот, - сказал ответственный дежурный спасательного департамента Свен Яблонски. - Мы будем следить за ходом событий и прогнозировать потребности в дополнительной помощи, мы в том числе готовы запросить помощь на международном уровне».