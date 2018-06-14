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Спасательный департамент созвал общегосударственный штаб

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Спасатели. Иллюстративное фото.

ФОТО: Mailiis Ollino /

Поскольку в природе сейчас продолжается период крайне высокой пожароопасности, что показывают и участившиеся за последние недели крупные пожары в лесах и на местности, ответственный дежурный Спасательного департамента по распоряжению гендиректора департамента созвал общегосударственный штаб.

Задача штаба — проследить за тем, чтобы наряду с предупреждением роста ущерба для окружающей среды по всей Эстонии также были гарантированы возможности спасения жизней. Для этого штаб будет вести мониторинг ситуации и координировать спасательные ресурсы и коммуникацию, передает агентство BNS.

«Мы с повышенным вниманием следим за обусловленной высокой пожароопасностью ситуацией. Теплая погода без осадков не обещает, что число требующих участия спасателей инцидентов сократится, а наоборот, - сказал ответственный дежурный спасательного департамента Свен Яблонски. - Мы будем следить за ходом событий и прогнозировать потребности в дополнительной помощи, мы в том числе готовы запросить помощь на международном уровне».

Спасательный департамент напоминает, что в период повышенной пожароопасности в лесу и на местности запрещено курить, пользоваться грилем и разводить костры, в том числе в специально подготовленных местах. Каждый может следить за безопасностью собственного и чужого поведения на природе и тем самым внести свой вклад в предотвращение пожаров.

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