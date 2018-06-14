Член Рийгикогу: за незнание эстонского языка будем выписывать штраф в размере 6400 евро

Член Рийгикогу, входящий в партию EKRE, Тармо Круузимяэ инициирует законопроект о внесении изменений в Закон о языке, чтобы штраф для нарушителей требований знания госязыка увеличился в десять раз, то есть с нынешних 640 евро до 6400 евро.
«Возникла курьезная ситуация, когда в Европарламенте есть возможность работать на эстонском языке, но в магазине на родине нельзя обойтись эстонским языком. Фактически происходит нарушение основных прав гражданина Эстонии, поскольку, на основании статьи 6 Конституции ЭР, государственным языком Эстонии является эстонский язык», - говорит Круузимяэ.
По его словам, цель изменений – улучшить исполнение Закона о языке, промотивировать руководителей учреждений и предпринимателей отправлять больше работников на изучение эстонского языка. По мнению Крууземяэ, этот законопроект позволит Языковой инспекции более эффективно контролировать осуществление Закона о языке.
Он отмечает, что хотя Эстонской Республике исполнилось 100 лет, позиции эстонского языка в стране весьма плохие. «Наступление английского и русского языков и свободное передвижение рабочей силы создают ситуацию, когда обслуживание на эстонском языке становится шикарной мечтой, - рассуждает Крууземяэ. - Те, кто считают, что сегодня нет проблем с эстонским языком, должны быть готовы взять на себя ответственность последствия в будущем».
Крууземяэ считает, что проблемы с эстонским языком существуют во многих секторах, например, в медицине, местах общественного питания, общественном транспорте и т.д. «Поскольку проблема становится более масштабной и нынешние санкции Языковой инспекции не принесли ожидаемых результатов, следует ужесточить Закон о языке», - уверен член Рийгикогу.
Также он приводит несколько результатов проверок Языковой инспекции.
Проверка магазинов торговой сети Maxima 22.-26. января 2018:
На этой неделе проводилась проверка пяти работников находящегося на Мустамяэ-теэ магазина Maxima Eesti OÜ. Поступившая в Языковую инспекцию жалоба подтвердилась: всем пятерым работникам было сделано предписание сдать экзамен по эстонскому языку. Продолжилась проверка в Stroomi Maxima, где в ходе первичной проверки из пяти сотрудников четверым было сделано предписание, в ходе очередной проверки из шести работников пятерым был продлен срок выполнения предписания, также пятерым сотрудникам был выписано предупредительный штраф.
Проверка магазинов торговой сети Maxima 05.-09. февраля 2018:
На этой неделе проходила проверка знания госязыка 17 работников нового магазина Maxima XXX в Хааберсти. Из первичного акта проверки предписание сдать экзамен по эстонскому языку было сделано 11 людям, знание языка одного работника соответствовало требованиям. Пятерым работникам, которым уже ранее делалось предписание, продлили срок сдачи экзамена, четверым из них также сделали предупредительный штраф.