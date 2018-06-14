Член Рийгикогу: за незнание эстонского языка будем выписывать штраф в размере 6400 евро

«Возникла курьезная ситуация, когда в Европарламенте есть возможность работать на эстонском языке, но в магазине на родине нельзя обойтись эстонским языком. Фактически происходит нарушение основных прав гражданина Эстонии, поскольку, на основании статьи 6 Конституции ЭР, государственным языком Эстонии является эстонский язык», - говорит Круузимяэ.

По его словам, цель изменений – улучшить исполнение Закона о языке, промотивировать руководителей учреждений и предпринимателей отправлять больше работников на изучение эстонского языка. По мнению Крууземяэ, этот законопроект позволит Языковой инспекции более эффективно контролировать осуществление Закона о языке.

Он отмечает, что хотя Эстонской Республике исполнилось 100 лет, позиции эстонского языка в стране весьма плохие. «Наступление английского и русского языков и свободное передвижение рабочей силы создают ситуацию, когда обслуживание на эстонском языке становится шикарной мечтой, - рассуждает Крууземяэ. - Те, кто считают, что сегодня нет проблем с эстонским языком, должны быть готовы взять на себя ответственность последствия в будущем».

Крууземяэ считает, что проблемы с эстонским языком существуют во многих секторах, например, в медицине, местах общественного питания, общественном транспорте и т.д. «Поскольку проблема становится более масштабной и нынешние санкции Языковой инспекции не принесли ожидаемых результатов, следует ужесточить Закон о языке», - уверен член Рийгикогу.

Также он приводит несколько результатов проверок Языковой инспекции.

Проверка магазинов торговой сети Maxima 22.-26. января 2018:

На этой неделе проводилась проверка пяти работников находящегося на Мустамяэ-теэ магазина Maxima Eesti OÜ. Поступившая в Языковую инспекцию жалоба подтвердилась: всем пятерым работникам было сделано предписание сдать экзамен по эстонскому языку. Продолжилась проверка в Stroomi Maxima, где в ходе первичной проверки из пяти сотрудников четверым было сделано предписание, в ходе очередной проверки из шести работников пятерым был продлен срок выполнения предписания, также пятерым сотрудникам был выписано предупредительный штраф.

Проверка магазинов торговой сети Maxima 05.-09. февраля 2018: