Опрос: сколько лет вашему холодильнику

Согласно полученным результатам, у 65% респондентов дома установлены холодильники, произведенные от трех до десяти лет назад. Сравнение трех стран показало, что наиболее старые холодильники используют в Латвии. Лишь 5% респондентов используют холодильник, приобретенный менее года назад.

При покупке нового холодильника наиболее важным является его тип, то есть то, из скольких секторов состоит холодильник и как они расположены: есть ли морозильная камера, и то, где именно она находится – в верхней части или в нижней, открываются ли дверцы в обе стороны и тому подобное.

«Интересно, что подавляющее большинство респондентов (в среднем, 74%) предпочитают конфигурацию, в которой морозильная камера расположена в нижней части холодильника. Однако отвечая на этот вопрос, гораздо больше эстонцев, чем латышей и литовцев отметили, что предпочитают морозилку, находящуюся сверху», - прокомментировал ответы руководитель Samsung Eesti Тоомас Тийтс. Если расположенную внизу морозильную камеру предпочитают 82% жителей Литвы, то среди эстонцев этот показатель составляет 61%.

Следующими важными критериями наряду с типом холодильника являются емкость и размер. «Люди хотят, чтобы в холодильник с удобством вмещалось как можно больше продуктов и чтобы продукты как можно дольше сохраняли свежесть», - отметил Тийтс.

Руководитель Samsung Eesti отметил, что, как ни странно, приоритетами у покупателей холодильников не являются потребление энергии и цена. «Уровень потребления холодильником энергии счел важным 41% респондентов, а цену – 31%. Впрочем, эти качества могут оказаться привлекательными именно для владельцев более старых холодильников, поскольку новые модели обеспечивают существенную экономию расходов на электричество», - отметил Тийтс.