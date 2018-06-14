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Умер режиссер Станислав Говорухин

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Станислав Говорухин

ФОТО: Scanpix

Сегодня в возрасте 82 лет скончался режиссер и депутат Госдумы РФ Станислав Говорухин, сообщают российские СМИ со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина. 

По словам спикера, Говорухин умер в 10:37 в санатории «Барвиха» после тяжелой и продолжительной болезни.

Несколько дней назад Говорухину, который принимал участие в проходившем в Сочи фестивале "Кинотавр", стало плохо. Вернувшись в Москву, он обратился в больницу с жалобами на боли в сердце.

Проведенные медиками проверки свидетельствовали о том, что пожилой режиссер находится в предынфарктном состоянии. Он пробыл несколько дней в больнице, после чего отправился восстанавливаться в подмосковный санаторий "Барвиха", уточняет сайт NEWSru.com.

Народный артист РФ (2006) Станислав Говорухин поставил такие известные картины как "Место встречи изменить нельзя", "Вертикаль", "Ворошиловский стрелок" и др.

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