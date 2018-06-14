Умер режиссер Станислав Говорухин

По словам спикера, Говорухин умер в 10:37 в санатории «Барвиха» после тяжелой и продолжительной болезни.

Несколько дней назад Говорухину, который принимал участие в проходившем в Сочи фестивале "Кинотавр", стало плохо. Вернувшись в Москву, он обратился в больницу с жалобами на боли в сердце.

Проведенные медиками проверки свидетельствовали о том, что пожилой режиссер находится в предынфарктном состоянии. Он пробыл несколько дней в больнице, после чего отправился восстанавливаться в подмосковный санаторий "Барвиха", уточняет сайт NEWSru.com.