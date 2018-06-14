Важные изменения: в Эстонии теперь будут производить боевое оружие

Министр обороны Юри Луйк заявил, что важность изменений заключается в создании для местных оборонных предприятий возможности производить, перевозить, складировать, ремонтировать и демилитаризировать боевое оружие, снаряды и боеприпасы.

"Речь идет о крайне важных изменениях, с введением которых выиграют как экономика, безопасность, так и предприниматели Эстонии", – подчеркнул Луйк.

По словам министра обороны, до настоящего времени именно вооружение и боеприпасы, по большей части, поставлялись из-за рубежа, но теперь ситуация меняется, и экспортные возможности оборонных предприятий Эстонии возрастают.

"Отсутствие права обращения с оружием и боеприпасами в течение длительного времени вызывало озабоченность оборонной промышленности Эстонии, поскольку препятствовало развитию оборонной сферы", – считает Луйк.

Из изменений в законе следуют также требования и санкции. Разрешение на деятельность выдается только действующим и зарегистрированным в Эстонии предприятиям, а у предпринимателей, владельцев, руководителей, ответственных лиц и работников следует проверять их прошлое.