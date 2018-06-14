В глухом уголке Ида-Вирумаа налогоплательщикам пришлось раскошелиться на строительство автозаправки

Как пишет газета, эта заправка с двумя топливораздаточными колонками откроется к Яанову дню в деревне Иллука. Власти бывшей Иллукаской волости сами взялась за дело, поскольку из-за ее, волости, малых размеров ни одна сеть автозаправочных станций не была готова приходить туда.

«С целью заправиться люди преодолевают огромное расстояние, и только на это уходит полбака, - говорит исполнительный руководитель Алутагузеского центра отдыха и спорта Тармо Колло. - Даже для того, чтобы купить, скажем, десять литров бензина для газонокосилки, все равно приходилось ездить в город. И хуторянам, которые не хотели закупать топливо для своих машин оптом, достать его тоже было проблематично».

Местные люди, которых имели в виду в первую очередь, - один аспект. Другой - отдыхающие на берегу реки Нарвы, которых в этих краях летом немало. «Фирмы, с которыми мы говорили о строительстве автозаправки, не были заинтересованы - они исходили из численности населения без учета отдыхающих и туристов. Нам не оставалось ничего иного, кроме как построить заправку на деньги волости», - объяснил Колло.

Он отметил, что до строительства дошли «в плодотворных условиях административной реформы». Иными словами, все решить нужно было непременно до объединения, иначе бы это так и осталось лишь планом. Почти 400 тысяч евро, потраченных на строительство, поступили в полной мере из бюджета бывшей волости Иллука.

Оператором автозаправки с двумя топливораздаточными колонками - для бензина и для дизеля - выбрали компанию Alexela. «Заправки такого рода - Иллука ведь не единственное место, мы оперируем также, например, заправками на Вормси, Кихну и Сырве, ни одна из которых нам не принадлежит, - созданы в интересах местных самоуправлений, коммерческого интереса в этом мало», - прокомментировал член правления Alexela Oil Айн Куузик.

«Мы платим волости небольшую ренту, операционные расходы берем на себя. То, что это автоматическая автозаправка, не значит, что затрат нет. На обычной заправке, где есть также магазин и возможность попить кофе, расходы, конечно, больше, но есть и существенный дополнительный доход. К примеру, заправка на Вормси или Кихну за месяц продает меньше топлива, чем заправка в Юри за один день», - рассказал Куузик.

Старейшина нынешней объединенной Алутагузеской волости Тауно Выхмар признался «Северному побережью», что если бы волость Иллука в ходе объединения не принесла с собой свои «деньги на автозаправку», то новое самоуправление не рискнуло бы построить ее только за счет средств из своего бюджета. «У нас был план построить автозаправку в Пагари, волость была готова - и будет готова в будущем - поддержать этот проект со своей стороны путем выделения площадок, чтобы дать региону шанс. Заинтересованного в постройке автозаправки лица мы не нашли, а заниматься этим в одиночку волость точно не будет».