Жителей Эстонии призывают отмечать места скопления мусора на карте

«До момента проведения Всемирной уборки осталось 94 дня, и в это время у жителей Эстонии будет возможность отметить на карте нелегальные свалки, причем не только в Эстонии, но и по всему миру, - рассказала руководитель всемирной акции «Сделаем» Эва Трууверк. - Эта предварительная работа крайне необходима, поскольку приложение позволяет организаторам точнее определить места скопления мусора и оценить его объем, а значит, лучше спланировать всемирную акцию по уборке, которая пройдет 15-го сентября».

«Отметить мусор на карте очень просто: это может сделать каждый, у кого есть смартфон и выход в интернет, - объяснил технический руководитель акции «Сделаем!» и руководитель цифровых каналов Luminor Маргус Симсон. - Для этого необходимо скачать из Google Play или App Store мобильное приложение под названием World Cleanup, зарегистрироваться в качестве пользователя и добавить точку на карте. При необходимости ее можно стереть в течение 24 часов».

«И охрана окружающей среды, и сфера ИТ – это направления, которые очень развиты в Эстонии, поэтому я уверен, что картирование мусора может позволить нам выделиться на фоне других стран», – сказал председатель правления Technopolis Ülemiste AS Герт Йостов.

Смотрите точную инструкцию по использованию World Cleanup здесь и здесь.

Для того, чтобы мотивировать жителей Эстонии еще активнее принимать участие в картировании, команда Всемирной акции по уборке объявила конкурс, который завершится 1-го июля. Имена тех, кто отметит больше всего точек скопления мусора на территории Эстонии, опубликуют на странице World Cleanup Day в начале июля и вручат им тематические призы.