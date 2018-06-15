Фото: новая жизнь милой шведской дачи

После развода жизнь Сесилии Энгвол приняла новый оборот: продав дом на одном из островов Стокгольмского архипелага, она решила перебраться на старую родительскую дачу на западе Швеции.

В восьмидесятых Сесилия с родителями проводила здесь каждое лето. С тех пор у нее остались прекрасные воспоминания о прогулках вдоль озера и ужинах на открытом воздухе, во время которых можно было любоваться закатом. И сейчас, когда она вернулась в этот дом, ей захотелось превратить его в дом своей мечты.

Родители ее поддержали: несмотря на то что площадь домика невелика — всего 25 кв. м — они не сомневались, что он заслуживает лучшей жизни. Вместе набросали план перемен: Сесилия точно знала, что хочет, а ее отец умел хорошо рисовать.

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Перемены начались с перепланировки: изначально дом был одноэтажным, и Сесилия решила его надстроить, чтобы устроить на втором уровне спальню. Это оказалось не так просто: по правилам, введенным в Швеции в 2014 году, дом площадью 25 кв. м, который используется как постоянное место жительства, не может быть выше четырех метров. После переговоров с муниципалитетом удалось получить разрешение на еще один дополнительный метр и поставить лестницу, ведущую на второй этаж, так, чтобы она не занимала слишком много места.

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Чтобы сохранить в доме ощущение воздушности, стены и мебель обстановки выкрасили в белый цвет. Идеальную пару ему составляют разные оттенки синего, а изящества добавляют золотые акценты. Сесилия считает, что в маленьком пространстве не должно быть слишком много разноцветных деталей.

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Но главное сокровище находится за пределами дома — поэтому его дверь почти всегда открыта. Не только с террасы, но и из гостиной можно любоваться видом на озеро и горы — ради этой картинки все переделки и затевались.

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru