Видео: Общество защиты диких животных приютило ежат

Ежата еще очень маленькие и беспомощные, но на их спинках уже выросли первые иголки. Подопечным Общества нужна особенная еда, поэтому кормят их специально заказанной молочной смесью из США, пишет портал Lemmik .

О ежатах будут заботиться до тех пор, пока они не окрепнут достаточно, чтобы жить в природе.