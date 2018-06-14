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  • Видео: Общество защиты диких животных приютило ежат

Видео: Общество защиты диких животных приютило ежат

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Ежата

ФОТО: Eesti Metsloomaühing / Facebook

Эстонское общество защиты диких животных (Eesti Metsloomaühing) взяло под опеку пятерых ежат, чья мама погибла под газонокосилкой. Как сообщает Общество, вместе с ежихой погиб и один детеныш.

Ежата еще очень маленькие и беспомощные, но на их спинках уже выросли первые иголки. Подопечным Общества нужна особенная еда, поэтому кормят их специально заказанной молочной смесью из США, пишет портал Lemmik.

О ежатах будут заботиться до тех пор, пока они не окрепнут достаточно, чтобы жить в природе.

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