Видео: Общество защиты диких животных приютило ежат
14 июня 2018 г., 11:45
Эстонское общество защиты диких животных (Eesti Metsloomaühing) взяло под опеку пятерых ежат, чья мама погибла под газонокосилкой. Как сообщает Общество, вместе с ежихой погиб и один детеныш.
Ежата еще очень маленькие и беспомощные, но на их спинках уже выросли первые иголки. Подопечным Общества нужна особенная еда, поэтому кормят их специально заказанной молочной смесью из США, пишет портал Lemmik.
О ежатах будут заботиться до тех пор, пока они не окрепнут достаточно, чтобы жить в природе.