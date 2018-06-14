Нужна ваша помощь: пропал 80-летний Владимир

Владимир ушел из дома призрения вчера между 17 и 18.00 в неизвестном направлении. Так как он не может адекватно воспринимать действительность и должен принимать лекарства, которых у него нет с собой, сотрудники дома призрения сразу же обратились за помощью в полицию.

Вчера стражи порядка вместе со служебными собаками проверили рощи и дороги, а также окрестности всего Кунда, но, к сожалению, поиски результатов не принесли. Сегодня полицейские продолжают поиски, к которым привлечены и добровольцы.

Приметы Владимира: рост около 180 см, худощавое телосложение, седые короткие волосы. Покидая дом призрения, он был одет в светлую футболку, черные джинсы и белые домашние тапочки.