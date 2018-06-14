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Нужна ваша помощь: пропал 80-летний Владимир

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80-летний Владимир.

ФОТО: Ida prefektuur

Раквереский полицейский участок просит содействия в поиске 80-летнего Владимира, который вчера вечером покинул Кундаский дом призрения и пропал. 

Владимир ушел из дома призрения вчера между 17 и 18.00 в неизвестном направлении. Так как он не может адекватно воспринимать действительность и должен принимать лекарства, которых у него нет с собой, сотрудники дома призрения сразу же обратились за помощью в полицию.

Вчера стражи порядка вместе со служебными собаками проверили рощи и дороги, а также окрестности всего Кунда, но, к сожалению, поиски результатов не принесли. Сегодня полицейские продолжают поиски, к которым привлечены и добровольцы.

Приметы Владимира: рост около 180 см, худощавое телосложение, седые короткие волосы. Покидая дом призрения, он был одет в светлую футболку, черные джинсы и белые домашние тапочки.

Полиция просит всех, кто видел Владимира и располагает информацией, которая может способствовать поиску, незамедлительно звонить по короткому номеру 112. 

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