Гражданина Финляндии подозревают в подготовке теракта

"Мы владеем информацией о произошедшем и работаем совместно с британскими властями над изучением дела", – комментирует специалист по связям с общественностью SUPO Верна Лейнонен.

Британская полиция заявила в среду о задержании 29-летнего гражданина Финляндии по подозрению в подготовке террористического акта.