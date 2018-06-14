Гражданина Финляндии подозревают в подготовке теракта
14 июня 2018 г., 12:03
Полиция безопасности SUPO рассказала о сотрудничестве с Великобританией в связи с задержанием гражданина Финляндии, передает Yle.
"Мы владеем информацией о произошедшем и работаем совместно с британскими властями над изучением дела", – комментирует специалист по связям с общественностью SUPO Верна Лейнонен.
Британская полиция заявила в среду о задержании 29-летнего гражданина Финляндии по подозрению в подготовке террористического акта.
Мужчину остановили в лондонском аэропорту Хитроу в воскресенье поздно вечером, когда тот совершал пересадку. В понедельник мужчина был задержан и помещен в отделение полиции Южного Лондона.