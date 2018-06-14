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Гражданина Финляндии подозревают в подготовке теракта

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Полицейский в аэропорту Хитроу. Фото иллюстративное.

ФОТО: Steve Parsons/PA Wire/Press Association Images

Полиция безопасности SUPO рассказала о сотрудничестве с Великобританией в связи с задержанием гражданина Финляндии, передает Yle.

"Мы владеем информацией о произошедшем и работаем совместно с британскими властями над изучением дела", – комментирует специалист по связям с общественностью SUPO Верна Лейнонен.

Британская полиция заявила в среду о задержании 29-летнего гражданина Финляндии по подозрению в подготовке террористического акта.

Мужчину остановили в лондонском аэропорту Хитроу в воскресенье поздно вечером, когда тот совершал пересадку. В понедельник мужчина был задержан и помещен в отделение полиции Южного Лондона.

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