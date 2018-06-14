Эстония вошла в топ-10 недружественных по отношению к России стран

По результатам исследования, 49 процентов опрошенных самым близким союзником России назвали Белоруссию. В пятерку наиболее дружественных стран, по данным опроса, также вошли Китай (40 процентов респондентов), Казахстан (32 процента), Сирия (21 процент) и Индия (19 процентов).

Что касается пятерки наиболее недружественных Москве стран, то, по результатам исследования, список возглавляют США (78 процентов респондентов). На втором месте - Украина (49 процентов). Далее идут Великобритания (38 процентов), Латвия (26 процентов) и Польша (24 процента).

В следующую пятерку недружественных стран, как показывают результаты опроса, вошли Литва (23 процента), Германия (17 процентов), Эстония (15 процентов), а также Грузия и Франция, на которых указали по 8 процентов опрошенных.