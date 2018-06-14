Власти Британии отбирают паспорта у болельщиков, чтобы помешать им поехать в Россию

Как передает "Спорт-Экспресс", такая мера - обычная практика для английской полиции. Некоторые особо агрессивные фанаты занесены в черный список, и им запрещено посещать не только матчи сборной и клубов на территории Великобритании, но и матчи сборной в других странах и на ЧЕ, и ЧМ.