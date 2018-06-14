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  • Власти Британии отбирают паспорта у болельщиков, чтобы помешать им поехать в Россию

Власти Британии отбирают паспорта у болельщиков, чтобы помешать им поехать в Россию

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ФОТО: Phil Noble / Reuters

Более 1200 британцев получили запрет на посещение матчей чемпионата мира-2018 в связи с негативным фанатским прошлым, сообщает Independent. 1312 человека были вынуждены сдать свои паспорта полиции по приказу британских властей.

Как передает "Спорт-Экспресс", такая мера - обычная практика для английской полиции. Некоторые особо агрессивные фанаты занесены в черный список, и им  запрещено посещать не только матчи сборной и клубов на территории Великобритании, но и матчи сборной в других странах и на ЧЕ, и ЧМ.

"Перед чемпионатом мира на всей территории страны была проведена операция по изъятию паспортов тех болельщиков, которые плохо себя вели во время предыдущих турниров, – приводит издание слова заместителя начальника полиции Марка Робертса. – Эта эффективная мера позволит допустить к поездке в Россию только настоящих болельщиков сборной Англии, которые будут наслаждаться турниром."

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