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«Это было ужасно!» Молодые люди поехали отдыхать на Кипр и едва выбрались из местной тюрьмы

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Кипр. Иллюстративное фото.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

Жителю Риги Янису 26 лет, молодой человек работает в финансовой сфере. В компании двух друзей он решил отправиться на Кипр, но поездка обернулась кошмаром. С момента его возвращения в Латвию прошла неделя. Все произошедшее теперь Янис рассказывает как анекдот, с улыбкой.

Компания из трех друзей - двух парней и девушки - прочитала, что Кипр разделен на две части. Захотелось посмотреть, как выглядит северная часть острова, рассказал Янис порталу TVNET.

«Узнали, где находится та запретная зона, которая в 70-х годах была заброшена. Там никого нет вот уже 40 лет. Арендовали машину, отправились в дорогу. Приехали на то место, видим, что ограждения вроде и нет. В интернете было много фотографий, подумали, раз другие гуляют, нам тоже можно идти».

И в самом деле, никого не оказалось. Попали на место, обнесенное старым забором. Самой интересной оказалась гостиница и церковь.

«В церковь не смогли войти, а вот в гостинице много чего интересного сохранилось. Сломанные шкафы... В центре здания растет дерево... Это был как город привидений», - рассказал Янис.

А потом туристы увидели человека в гражданской одежде. Компания подумала, что это такой же турист и отправилась дальше. «Гуляем дальше, опять видим того же человека, подошли к нему поближе, а он смотрит на нас большими глазами и начал кричать что-то на турецком языке. Не поняли, что он хочет от нас, а он взял телефон и начал кому-то звонить. Тогда стало понятно, что надо бежать оттуда», - вспоминает Янис.

«Come, come. No problem!»

В тот момент они не смогли вспомнить где точно находится выход, поэтому было решено спрятаться, переждать какое-то время и выйти.

"Спрятались. Ждем. Слышим, что он уже не один - там человек 15-20, которые начали бродить, что-то кричать на своем языке, слышали двигатели машин. Нас увидели спустя полчаса. Сердце билось ненормально, мы в шоке, не знаем, что делать. Они не были рассержены, даже рады. Сказали «Come, come, no problem!» (идите, идите, нет проблем). Компания последовала за мужчиной на выход, где всех ждали три автомобиля с одетыми в военную форму людьми.

"Начали спрашивать, кто мы, откуда, что здесь делаем. Сказали, что не знали, что здесь все так серьезно, просто туристы, а они все время повторяли "No problem, don't worry". Посадили в машину и заставили показывать то место, через которое попали на территорию. Показали. Сказали, что нет никаких запрещающих знаков, поэтому вошли. Они предложили: поехали на нашу базу, поговорите с боссом и тогда пойдете домой. Позже узнали, что вломились на территорию военной базы, которую охраняет турецкая армия", - рассказал Янис. Люди в форме не очень хорошо знали английский, поэтому до конца понять суть проблемы латвийцы не смогли.

Вся вина - на нашей девушке

Туристов допрашивали полчаса. Затем их стала допрашивать местная полиция.

«Они сказали сначала - надо сфотографировать, чтобы понять, как легко можно попасть внутрь базы. Сфотографировали и нашу машину. Потом отвели в участок. Они сказали, чтобы мы написали чистосердечное признание, рассказали, как все было, дело будет закрыто, и пойдем домой. Написали, выразили сожаление, что так получилось. Потом пришел начальник участка и сказал написать еще одно заявление, но теперь - каждому отдельно. Он пытался нас заверить, что именно девушка была зачинщицей всего происходящего. Мы, конечно, отпирались. Они задавали такие вопросы, что складывалось ощущение, что хотят подловить на лжи», - вспоминает Янис.

Потом у задержанных отняли телефоны и паспорта. Позвонить также не разрешили. «Спросили, во сколько нас отпустят, отдадут машину. А начальник говорит - какой домой? А суд? Сказал, что мы совершили серьезное преступление, что мы, возможно, шпионы и все это нужно проверить».

«Какие five years?»

Переговоры длились до полуночи, а затем друзей отправили в камеру: закрыли каждого в отдельной. "Нам дали два одеяла, которые воняли. Это было ужасно. Утром узнали, что мы, двое парней, можем гулять по коридору друг другу в гости, а наш подруга останется взаперти «в целях безопасности».

"Пришли охранники, мы рады им, ночь была ужасной. Думали, что отдадут вещи и пойдем домой. Они сказали - никаких вещей, следуйте за нами. Мы вышли, на нас надели наручники, усадили в машину и повезли. Они сказали - дело не закончено, поедем в суд, будем просить дополнительный день, чтобы закончить это дело".

Латвийцы попросили адвоката, но все без результатов. В суде им зачитали обвинение: «Серьезное преступление, до пяти лет лишения свободы».

"В тот момент мы запаниковали, - вспоминает Янис. - Нас же обещали отпустить домой, какие пять лет?"

Все трое вернулись обратно в полицейский участок: «Поняли, что нельзя сидеть сложа руки, надо что-то делать и думать, как выбраться. Начали разговаривать с сокамерниками. Нашелся один - какой то бывший участник мафии. Он сказал, что поможет, познакомит с адвокатом. Этот план удался, мы попросили у него помощи, и он сказал, что не оставит латвийцев».

Сойти с ума за месяц

«Остались в участке еще на день. Нас не кормили. Приходилось самим добывать еду. Сначала давали другие заключенные. Тот же «мафиози» договорился с охраной, что они возьмут деньги из наших кошельков, сходят в магазин и купят нам еду. Затем нас повели на второй суд. Адвокат сказал, что скорее всего компания проведет за решеткой месяц. В суде решили оставить нас еще на семь дней!».

"В тюрьме было очень скучно. Там нормальный человек сойдет с ума. Делать нечего, контингент ужасный. Правда, кормили хорошо: мясо, салаты, пирожные. Большинство заключенных относили по-дружески. Это был сюрприз. Это стереотип - все, мол, злые, бьют и унижают каждый день - не было такого, все было наоборот - так как мы были новенькие все готовы помочь", - рассказал Янис.

По его словам, через пять дней, проведенных в тюрьме, их родственники узнали, что произошло, и попытались вытащить их оттуда. Писали в Facebook, звонили в разные посольства (девушка была гражданкой Польши). В латвийском посольстве сказали, что ничего не могут сделать. В посольстве Польши обещали помочь.

Благодаря этой акции латвийцы выбрались на два дня раньше.

«Наша неофициальная версия - с нами не захотели возиться только из-за политической ситуации, не хотели больших проблем. Смешно, что нас назали шпионами», - говорит Янис.

«Хотелось домой очень и не видеть никогда этот проклятый остров! - признается он. - Освободились и первое что сделали - напились! Купили виски, да... После возвращения домой думали, что не уснем по ночам... На работе, конечно, рассказал, как все было. Теперь уже все посмеялись - когда ухожу с работы, шутят: ты только не пропадай! Начальница сначала сердилась, что пропустил столько работы, но потом поняла все»

Когда диктофон уже был выключен Янис признался: «Теперь очень ценю свою каждодневную рутину...»

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