«Это было ужасно!» Молодые люди поехали отдыхать на Кипр и едва выбрались из местной тюрьмы

Потом у задержанных отняли телефоны и паспорта. Позвонить также не разрешили. «Спросили, во сколько нас отпустят, отдадут машину. А начальник говорит - какой домой? А суд? Сказал, что мы совершили серьезное преступление, что мы, возможно, шпионы и все это нужно проверить».

«Какие five years?»

Переговоры длились до полуночи, а затем друзей отправили в камеру: закрыли каждого в отдельной. "Нам дали два одеяла, которые воняли. Это было ужасно. Утром узнали, что мы, двое парней, можем гулять по коридору друг другу в гости, а наш подруга останется взаперти «в целях безопасности».

"Пришли охранники, мы рады им, ночь была ужасной. Думали, что отдадут вещи и пойдем домой. Они сказали - никаких вещей, следуйте за нами. Мы вышли, на нас надели наручники, усадили в машину и повезли. Они сказали - дело не закончено, поедем в суд, будем просить дополнительный день, чтобы закончить это дело".

Латвийцы попросили адвоката, но все без результатов. В суде им зачитали обвинение: «Серьезное преступление, до пяти лет лишения свободы».

"В тот момент мы запаниковали, - вспоминает Янис. - Нас же обещали отпустить домой, какие пять лет?"

Все трое вернулись обратно в полицейский участок: «Поняли, что нельзя сидеть сложа руки, надо что-то делать и думать, как выбраться. Начали разговаривать с сокамерниками. Нашелся один - какой то бывший участник мафии. Он сказал, что поможет, познакомит с адвокатом. Этот план удался, мы попросили у него помощи, и он сказал, что не оставит латвийцев».

Сойти с ума за месяц

«Остались в участке еще на день. Нас не кормили. Приходилось самим добывать еду. Сначала давали другие заключенные. Тот же «мафиози» договорился с охраной, что они возьмут деньги из наших кошельков, сходят в магазин и купят нам еду. Затем нас повели на второй суд. Адвокат сказал, что скорее всего компания проведет за решеткой месяц. В суде решили оставить нас еще на семь дней!».

"В тюрьме было очень скучно. Там нормальный человек сойдет с ума. Делать нечего, контингент ужасный. Правда, кормили хорошо: мясо, салаты, пирожные. Большинство заключенных относили по-дружески. Это был сюрприз. Это стереотип - все, мол, злые, бьют и унижают каждый день - не было такого, все было наоборот - так как мы были новенькие все готовы помочь", - рассказал Янис.

По его словам, через пять дней, проведенных в тюрьме, их родственники узнали, что произошло, и попытались вытащить их оттуда. Писали в Facebook, звонили в разные посольства (девушка была гражданкой Польши). В латвийском посольстве сказали, что ничего не могут сделать. В посольстве Польши обещали помочь.

Благодаря этой акции латвийцы выбрались на два дня раньше.

«Наша неофициальная версия - с нами не захотели возиться только из-за политической ситуации, не хотели больших проблем. Смешно, что нас назали шпионами», - говорит Янис.

«Хотелось домой очень и не видеть никогда этот проклятый остров! - признается он. - Освободились и первое что сделали - напились! Купили виски, да... После возвращения домой думали, что не уснем по ночам... На работе, конечно, рассказал, как все было. Теперь уже все посмеялись - когда ухожу с работы, шутят: ты только не пропадай! Начальница сначала сердилась, что пропустил столько работы, но потом поняла все»