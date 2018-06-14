Из-за доклада Паэта Касперский прекратил сотрудничество с Европолом

Российский производитель антивирусного программного обеспечения и решений в области сетевой безопасности Kaspersky Lab приостановил сотрудничество с Европолом после принятия Европарламентом резолюции по докладу эстонского евродепутата Урмаса Паэта, в которой ПО Касперского было названо «вредоносным».
Доклад «призывает ЕС провести всестороннюю проверку программного обеспечения, ИТ- и коммуникационного оборудования и инфраструктуры, используемых учреждениями ЕС, чтобы исключить потенциально опасные программы и устройства, а также ввести запрет на использование ПО и устройств, вредоносность которых была подтверждена, таких как Kaspersky Lab», - передает Rus.ERR со ссылкой на Security Week.
Резолюция была принята 476 голосами «за» при 151 «против». В ответ основатель и генеральный директор Kaspersky Lab Евгений Касперский заявил о заморозке совместных проектов с Европолом и участия в проекте NoMoreRansom, а также о том, что решение Европарламента «приветствует киберпреступность в Европе».
«Вызывает фрустрацию отсутствие расследования, доказательств любых противоправных действий с нашей стороны, просто ссылки на ложные обвинения из анонимных источников» - написал Касперский в Twitter.