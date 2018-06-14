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Уникальная находка в ходе строительства в Таллинне

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Археологические раскопки. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Scanpix

Таллинн полон тайн и загадок. А земля столичного района Каламая полна сокровищ, которые недавно были обнаружены археологами. 

В Каламая по адресу Вяйке-Патарей, 1 / Яху, 6 в ходе подготовительных работ по строительству многоквартирного дома под названием Mündriku Residents были проведены археологические раскопки.

В результате совместной деятельности девелопера проекта AS YIT Eesti и фирмы Arheox OÜ было обнаружено большое количество старинных предметов. Выяснилось, что это крупнейшее собрание раритеров в истории эстонской археологии, находящихся в одном месте. По словам археологов, эта уникальная находка насчитывает более 10 000 предметов, среди которых фрагменты средневековых тканей, обуви, керамика, стекло и много другого. 

Экспонаты будут представлены общественности на следующей неделе. 

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