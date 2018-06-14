Спасательный департамент напомнил правила безопасного гриля

Чтобы летний гриль, запланированный как приятные посиделки, внезапно не завершился вызовом скорой помощи, Спасательный департамент предлагает простые рекомендации, следуя которым безопасное и вкусное лето будет гарантировано.

Проверка надежности работы гриля

В качестве первого шага убедитесь, что гриль находится в рабочем состоянии. Особое внимание следует обратить на состояние именно газовых моделей гриля. Для проверки утечки газа смешайте в равных пропорциях воду с посудомоечным средством и смажьте полученной жидкостью все места соединения и шланги. Затем включите газ. Если начнут появляться мыльные пузыри, то это признак наличия небольших отверстий в шланге или слабых мест соединения. При выявлении проблем непременно обратитесь к специалисту по ремонту грилей. Эксплуатация неисправного гриля может поставить под угрозу здоровье и жизнь – как ваши, так и ваших спутников. Перед началом использования нового гриля обязательно прочитайте руководство по эксплуатации и ознакомьтесь с требованиями безопасности. Надежность и безопасность гриля также обеспечивает его регулярная чистка. Без правильного ухода на поверхности гриля будет собираться жир – любимое блюдо огня.

Безопасное место для гриля

Крайне важно установить гриль на безопасном расстоянии от дома, гаража, балкона, воспламеняющихся материалов, леса и высохших растений. Для гриля с открытым огнем такое расстояние составляет не менее пяти метров, а для гриля на углях – как минимум два метра. Спасательный департамент напоминает, что в мае и июне этого года в лесах Эстонии действует период высокой пожароопасности. Этот период накладывает дополнительные ограничения на пребывающих в лесу людей. Стоит помнить, что в период высокой пожароопасности в лесах и на природе запрещено использовать устройства для гриля и разводить костры, в том числе и в подготовленных для этого местах.

Вне зависимости от размера гриля, для жарки на гриле не подходят никакие внутренние помещения. Помимо пожароопасности, гриль выделяет крайне опасный угарный газ без цвета и запаха, который в помещении с недостаточной вентиляцией может стать смертельным как для домашних животных, так и для людей. Поскольку балкон и терраса многоквартирного дома являются элементами здания, то розжиг гриля запрещен и там. Учитывая засушливый год, леса Эстонии сейчас тоже не подходят для гриля.

Расположив гриль на безопасном расстоянии, убедитесь, что ваш летний помощник установлен на стабильной поверхности. Шатающийся гриль может легко перевернуться, вследствие чего становится крайне пожароопасным.

Розжиг гриля

При розжиге гриля нельзя использовать такие огнеопасные жидкости, как бензин и ацетон – они могут взорваться и причинить тяжелые ожоги.

Алкогольные напитки тоже следует держать вдали от пламени. Для разжигания гриля подходят только предназначенные для этого жидкости для розжига.