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Rolls-Royce сократит 4600 работников

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ФОТО: Sergey Dvornytskyy

Британский производитель авиационных двигателей Rolls-Royce Holdings, который попал под давление инвесторов, сообщил, что сокращает 4600 рабочих места.

Это составляет 8,4 процента от 55 000 рабочих мест предприятия. Сокращения будут производится в течении следующих 24 месяцев. Последний раз предприятие проводило «большую чистку» в 2001 году, когда было принято решение сократить 5000 рабочих мест, пишет dv.ee со ссылкой на пишет MarketWatch.

Rolls-Royce пытается исправить свою доходность. Нынешними сокращениями предприятие надеется сократить ежегодные расходы на 670 миллионов долларов. В последние годы доходы предприятия снизились, из-за чего сократились и дивиденды.

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