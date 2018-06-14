Rolls-Royce сократит 4600 работников

Это составляет 8,4 процента от 55 000 рабочих мест предприятия. Сокращения будут производится в течении следующих 24 месяцев. Последний раз предприятие проводило «большую чистку» в 2001 году, когда было принято решение сократить 5000 рабочих мест, пишет dv.ee со ссылкой на пишет MarketWatch.