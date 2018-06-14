Ратас: жестокости нет никакого оправдания
14 июня 2018 г., 12:37
Премьер-министр Юри Ратас, почтивший в четверг память жертв депортации, отметил, что подобной жестокости нет никакого оправдания.
Ратас напомнил, что 77 лет назад около 10 000 человек под покровом ночи забрали из дома и отправили в тюремные лагеря и на поселение, многие из них больше не увидели родину.
«Подобной жестокости нет никакого оправдания, она никогда не должна повториться», - подчеркнул Ратас.
Он отметил, что эти ужасные события не сломили эстонцев и что сейчас все жители Эстонии должны быть рады, что живут в свободной стране.