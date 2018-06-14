чт, 14.06.2018
Если это не уничтожение производительности эстонского народа, то что это? Айвар Пау
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Ратас: жестокости нет никакого оправдания

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Юри Ратас

ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Премьер-министр Юри Ратас, почтивший в четверг память жертв депортации, отметил, что подобной жестокости нет никакого оправдания.

Ратас напомнил, что 77 лет назад около 10 000 человек под покровом ночи забрали из дома и отправили в тюремные лагеря и на поселение, многие из них больше не увидели родину.

«Подобной жестокости нет никакого оправдания, она никогда не должна повториться», - подчеркнул Ратас.

Он отметил, что эти ужасные события не сломили эстонцев и что сейчас все жители Эстонии должны быть рады, что живут в свободной стране.

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