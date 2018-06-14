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  • Скандал с детским порно: среди преступников есть несовершеннолетние

Скандал с детским порно: среди преступников есть несовершеннолетние

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Порно

ФОТО: blogspot.com

Среди владельцев материалов с детским порно, выявленных в ходе крупной операции, которую провели эстонские правоохранительные органы, есть совсем молодые люди, сказала руководитель службы защиты детей Пыхьяской префектуры Пилле Алавер.

Выступая в программе Ringvaade на ETV, Алавер отметила, что выследить педофила бывает довольно сложно, так как в большинстве случаев отсутствуют свидетели, а сами жертвы не охотно рассказывают о том, что произошло. «Речь идет об очень скрытном преступлении, ведь чаще всего отсутствуют свидетели», - передает слова Алавер портал Rus.ERR.

Комментируя спец-операцию, в ходе которой во вторник и среду были выявлены 20 владельцев детской порнографии, Алавер не без сожаления предсказала, что на отсутствие работы в данной сфере полиции в ближайшее время надеется не приходится. Удивительным, по ее словам, стало то, что в ходе операции были задержаны очень молодые люди, среди которых были даже несовершеннолетние.

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