Скандал с детским порно: среди преступников есть несовершеннолетние

Выступая в программе Ringvaade на ETV, Алавер отметила, что выследить педофила бывает довольно сложно, так как в большинстве случаев отсутствуют свидетели, а сами жертвы не охотно рассказывают о том, что произошло. «Речь идет об очень скрытном преступлении, ведь чаще всего отсутствуют свидетели», - передает слова Алавер портал Rus.ERR .

Комментируя спец-операцию, в ходе которой во вторник и среду были выявлены 20 владельцев детской порнографии, Алавер не без сожаления предсказала, что на отсутствие работы в данной сфере полиции в ближайшее время надеется не приходится. Удивительным, по ее словам, стало то, что в ходе операции были задержаны очень молодые люди, среди которых были даже несовершеннолетние.