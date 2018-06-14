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Фото: в Эстонии появился новый парк развлечений для всей семьи

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ФОТО: Sergei Zjuganov

В парке приключений Кивиыли, который до сих пор был известен больше как горнолыжный центр, теперь открыли парк развлечений для всей семьи, сообщает Virumaa Teataja.

Всего в парке 15 различных развлечений, которые придутся по душе как самым маленьким детям, так и их родителям, бабушкам и дедушкам. Например, там можно прокатиться по искусственному пруду на моторных лодках, посетить городок дорожного движения, высотный парк, сесть за руль багги, спуститься на тросах и так далее.

ФОТО: Sergei Zjuganov

ФОТО: Sergei Zjuganov

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