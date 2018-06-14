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  • Фото и видео: в Эрмисту огонь уничтожил хутор

Фото и видео: в Эрмисту огонь уничтожил хутор

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Сегодня ночью в деревне Эрмисту (волость Тыстамаа, уезд Пярнумаа) сгорел одноэтажный хутор. Пострадавших нет.

Центр тревоги получил сообщение о пожаре в 4.09. «Когда спасатели прибыли  на место происшествия, крыша хутора горела открытым огнем и перекрытия обвалились», - рассказала Postimees пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра Марис Мооритс.

Спасатели приступили к тушению пожара, не позволив огню распространиться на близлежащие постройки. Пожар взяли под контроль в 5.47, огонь уничтожил хутор.

Причину возгорания установит расследование.

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