Фото и видео: в Эрмисту огонь уничтожил хутор

Центр тревоги получил сообщение о пожаре в 4.09. «Когда спасатели прибыли на место происшествия, крыша хутора горела открытым огнем и перекрытия обвалились», - рассказала Postimees пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра Марис Мооритс.

Спасатели приступили к тушению пожара, не позволив огню распространиться на близлежащие постройки. Пожар взяли под контроль в 5.47, огонь уничтожил хутор.