Фото и видео: в Эрмисту огонь уничтожил хутор
14 июня 2018 г., 13:04
Сегодня ночью в деревне Эрмисту (волость Тыстамаа, уезд Пярнумаа) сгорел одноэтажный хутор. Пострадавших нет.
Центр тревоги получил сообщение о пожаре в 4.09. «Когда спасатели прибыли на место происшествия, крыша хутора горела открытым огнем и перекрытия обвалились», - рассказала Postimees пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра Марис Мооритс.
Спасатели приступили к тушению пожара, не позволив огню распространиться на близлежащие постройки. Пожар взяли под контроль в 5.47, огонь уничтожил хутор.
Причину возгорания установит расследование.