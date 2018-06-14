«Море слез»: в Таллинне площадь Вабадузе заполонили воздушные шары

В Таллинне в 12 часов в Хирвепарк прошла церемония в память о жертвах, а на площади Вабадузе установили инсталляцию «Море слез».

На площади Вабадузе можно увидеть имена более 12 000 жертв репрессий, которых непосредственно затронуло произошедшее в 1941 года – это в том числе депортированные и отправленные в тюремные лагеря, сбежавшие или скрывавшиеся, а также дети, родившиеся в депортированных в Сибирь семьях. В список включены также депортированные в 1940 году семьи Константина Пятса и Йохана Лайдонера.

Организаторы дня памяти просят всех не отпускать составляющие инсталляцию воздушные шары — хотя они и сделаны из биоразлагающихся материалов, они могут нанести вред окружающей среде. Инсталляция пробудет на площади весь день в зависимости от погодных условий.

В 16 часов на таллиннском кладбище Лийва к памятнику жертвам террора возложат венки. На кладбище в том числе похоронены убитые на участке Шееля в Пирита-Козе общественные и политические деятели Эстонской Республики и участники Освободительной войны. Там же были предположительно казнены и государственные старейшины Яан Тыниссон и Фридрих Карл Акель. Там также были убиты многие сотрудники полиции и полиции безопасности.

В 16 часов в Батарейной тюрьме начнется организованная Эстонским институтом памяти публичная дискуссия «Коммунизм: цель оправдывает средства» и бесплатная экскурсия по Батарейной тюрьме.

Июньская депортация 1941 года была преступлением против человечества, которое силы безопасности СССР совершили в Балтии и бывшей Бессарабии для ликвидации «антисоветских элементов». В числе жертв репрессий были политики, муниципальные деятели, государственные служащие, полиция и военные, предприниматели, успешные земледельцы, интеллигенция и общественные деятели — многих из них отправили в тюремные лагеря, с ними депортировали и их семьи. Большинство депортированных в Сибирь — женщины и дети, отцы и мужья которых были арестованы.

В 1941 году из Эстонии в Сибирь депортировали более 10 000 человек. Одновременно из Эстонии, Латвии, Литвы, Украины, Беларуси и Молдовы было депортировано более 85 000 человек.