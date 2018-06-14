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Фото: в США составили фоторобот Бога и выяснили, на кого он похож

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ФОТО: Скриншот.

Литература и искусство долго время изображали Бога как сурового, пожилого, белого мужчину, но большинство людей представляет его себе совсем не так. К такому выводу пришли исследователи из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл (США), пишет Newsru.com.

Они опросили более 500 человек (330 мужчин и 181 женщину) из числа жителей США, которые причисляли себя к христианам. В итоге было составлено некое общее изображение - нечто вроде фоторобота. О результатах исследования ученые написали в журнале PLOS ONE.

В статье говорится, что в ходе эксперимента участникам было предложено 300 пар изображений с лицами. Из каждой пары нужно было выбрать только одно лицо, которое, по мнению респондента, соответствует его личному представлению о внешности Бога.

После этого выбранные изображения объединили в одно. Получившийся результат оказался изображением молодого белого мужчины с приятным нейтральным выражением лица.

Ученые отмечают, что все опрошенные сошлись в том, что Бог - мужчина. Однако отдельные черты внешности Бога варьировались в зависимости от политических взглядов и особенностей самих респондентов.

Так, у либералов облик Бога был более женственным, а у консерваторов - более могущественным. Кроме того, молодые люди чаще выбирали более молодые лица, а афроамериканцы - лица с чертами, характерными их расе. Некоторые СМИ также отметили, что получившийся "фоторобот" Бога оказался похож на американского предпринимателя, основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска.

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