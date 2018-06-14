Россия - Саудовская Аравия. Лиха беда начала

Саудовская Аравия в первых матчах ЧМ проиграла трижды: в 1994 году Голландии 1:2, в 1998 году Дании 0:1, в 2002 году саудитов унизили 8:0 немцы и только на последнем своем ЧМ в 2006 году смогли сыграть вничью с Тунисом 2:2. В 1994 году, кстати, Саудовская Аравия смогла победить Марокко и Бельгий и выйти в 1/8 финала. Россияне участвовали в ЧМ на один раз меньше азиато - если в США подопечные Павла Садырина уступили 0:2 бразильцам, то через восемь лет обыграли 2:0 Тунис, в 2014 году ляп Акинфеева пришлось исправлять Кержакову, но Южную Корею победить не удалось.

К матчу открытия обе команды подходят в роли аутсайдеров группы А: Россия давно не знает побед, качество игроков сборной Саудовской Аравии также не позволяет рассчитывать на равные поединки с Египтом и Уругваем. Но, на игре будут присутсвовать Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии. Поэтому мотивация у обеих команд будет запредельной. Особенно у гостей: саудовские власти с тренерами не церемонятся и в любой момент, даже по ходу ЧМ, могут сменить наставника сборной.

Козыри россиян в этой игре - более высокий класс игроков и поддержка собственных трибун. Саудиты могут противопоставить отменную "физику" и командные действия. К тому же тренер саудитов Хуан Антонио Пицци имеет опыт побед на международном уровне: в 2016 году со сборной Чили Пицци выиграл Кубок Америки по футболу.

Как считает легенда английского футбола Фил Невилл в интервью "Известиям" россиянам по силам обыграть саудитов, но для этого придется постараться: "«Саудовская Аравия – непростой соперник, но его можно побеждать. Если это получится, то психологически России будет проще готовиться к следующим матчам. Тем более завершать групповой турнир ей придется встречей с Уругваем, который имеет отличный состав и традиционно претендует на самые высокие места. Чтобы уверенно подойти к матчу с южноамериканцами, нужно постараться избежать потерь очков в первых двух играх. У российской сборной есть несколько интересных игроков, способных принести необходимый результат. Это вратарь Акинфеев, полузащитник Головин и нападающий Смолов. Хозяева чемпионата мира всегда имеют определенное преимущество за счет своих болельщиков, своего стадиона. Если русские сыграют в полную силу, у них будут большие шансы использовать эти факторы».

Бывший тренер сборной России призвал отнестись к сопернику со всей отвественностью, но поспешных выводов от первого матча попросил не делать: "«Не верьте тем, кто говорит, что первый матч – самый важный. Этим и хорош футбол, он всегда оставляет маневр. Но важно уметь воспользоваться своим преимуществом. Кого-то может расслабить победа, а кого-то уничтожить стартовое поражение.

Так что не нужно придавать слишком уж большого, сакрального значения этой игре. Не советую ни преувеличивать, ни приуменьшать силу Саудовской Аравии. И спокойно отнестись к любому результату. Куда важнее содержание. Вот там надо искать ответы. Вспоминаю ЧМ-94. Первый матч у нас тоже был с Саудовской Аравией. Все говорили: победа у Голландии в кармане. А мы с трудом выиграли, вырвали победу в самом конце, при том что пропустили первыми. К перерыву уступали 0:1, но победили 2:1. Хороший опыт! Вы помните, как в итоге показали себя аравийцы? Вышли из группы с шестью очками! Победили и марокканцев, и бельгийцев. У нас тоже было шесть. Матч с Саудовской Аравией показал, что не следует мыслить стереотипами и поддаваться эмоциям. У российских болельщиков сейчас есть надежда. Может, если так все тяжко давалось в товарищеских матчах, прорвет в официальных? Как и все жители России, я буду надеяться на это! В общем, удачи тебе, Россия! Пусть у нового поколения получится лучше, чем у того, с которым работал я. Пусть повезет больше, чем нам, это очень важно», – написал Адвокат в колонке для «Спорт-Экспресса».