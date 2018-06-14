Полиция оцепила многоквартирный дом: человек собрался выпрыгнуть из окна

Центр тревоги получил сообщение с улицы Пикк, в котором сын сообщил, что его отец стал вести себя агрессивно, и попросил помощи, передает Pärnu Postimees.

Когда полицейские прибыли на место, их не впустили в квартиру и находившийся там мужчина подошел к окну и пообещал выпрыгнуть.

У окна четвертого этажа находится спасательный подъемник с корзиной, из которой переговорщик общается с находящимся в квартире человеком.

Находящийся возле дома репортер Pärnu Postimees сказал, что какая-то женщина до этого крикнула полицейским и спасателям, чтобы они уходили.

Около 15 часов сотрудники отряда быстрого реагирования ворвались в квартиру и задержали мужчину.

По словам репортера, перед взломом двери квартиры, возле подъездной двери был установлен спасательный батут и для ограничения обзора любопытных прохожих вокруг были припаркованы две полицейские машины.