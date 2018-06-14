чт, 14.06.2018
Даже эстонский русский с самыми раздражающими взглядами является частью эстонского общества Матс Куускемаа
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
ЧМ 2018
Экономика
За рубежом
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Полиция оцепила многоквартирный дом: человек собрался выпрыгнуть из окна

Полиция оцепила многоквартирный дом: человек собрался выпрыгнуть из окна Дополнено в 15:25!

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Полиция и спасатели сегодня около 13 часов оцепили многоквартирный дом на улице Пикк в Пярну и развернули батут, поскольку находившийся в квартире на четвертом этаже мужчина обещает выпрыгнуть из окна.

Центр тревоги получил сообщение с улицы Пикк, в котором сын сообщил, что его отец стал вести себя агрессивно, и попросил помощи, передает Pärnu Postimees.

Когда полицейские прибыли на место, их не впустили в квартиру и находившийся там мужчина подошел к окну и пообещал выпрыгнуть.

У окна четвертого этажа находится спасательный подъемник с корзиной, из которой переговорщик общается с находящимся в квартире человеком.

Находящийся возле дома репортер Pärnu Postimees сказал, что какая-то женщина до этого крикнула полицейским и спасателям, чтобы они уходили.

Около 15 часов сотрудники отряда быстрого реагирования ворвались в квартиру и задержали мужчину.

По словам репортера, перед взломом двери квартиры, возле подъездной двери был установлен спасательный батут и для ограничения обзора любопытных прохожих вокруг были припаркованы две полицейские машины.

Новость дополняется!

Читать также

Актуально

НАВЕРХ