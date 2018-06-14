Полезная еда не такая уж и полезная

Во многих на первый взгляд здоровых продуктах питания, которые взрослые предлагают детям, на самом деле содержится огромное количество сахара.
Сахар прячется даже в не сладких продуктах, которые кажутся абсолютно безвредными, пишет портал Tervis со ссылкой на Pop Sugar. К таким добавленным сахарам относятся коричневый сахар, кукурузный сироп, фруктоза, глюкоза, мед, лактоза, декстоза, солодовый сироп, мальтоза, тростниковый сахар и сахароза.
Ниже перечислены некоторые из мнимо полезных продуктов, содержащих слишком много сахара:
Сушеные фрукты - в чашке такого лакомства может быть до 21 чайной ложки сахара.
Йогурт с фруктами - это шесть чайных ложек сахара.
В стакане апельсинового или яблочного сока объемом 250 мл примерно 5,5 ложек сахара.
В «полезных» энергетических и протеиновых батончиках содержится целых четыре столовых ложки сахара.
В одной столовой ложке кетчупа – одна чайная ложка сахара.
Важно знать, что добавленный в еду сахар должен давать организму не больше десяти процентов дневной энергии, а в идеале – не больше пяти процентов. То есть, если в день человек потребляет 2000 калорий, то в его меню должно быть 25-300 грамм углеводов. Таким образом, количество добавленных сахаров не должно быть выше 50 грамм в сутки.