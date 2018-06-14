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  • Полезная еда не такая уж и полезная

Полезная еда не такая уж и полезная

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Йогурт.

ФОТО: Panthermedia/Scanpix

Во многих на первый взгляд здоровых продуктах питания, которые взрослые предлагают детям, на самом деле содержится огромное количество сахара.

Сахар прячется даже в не сладких продуктах, которые кажутся абсолютно безвредными, пишет портал Tervis со ссылкой на Pop Sugar. К таким добавленным сахарам относятся коричневый сахар, кукурузный сироп, фруктоза, глюкоза, мед, лактоза, декстоза, солодовый сироп, мальтоза, тростниковый сахар и сахароза.

Ниже перечислены некоторые из мнимо полезных продуктов, содержащих слишком много сахара:

Сушеные фрукты -  в чашке такого лакомства может быть до 21 чайной ложки сахара.

Йогурт с фруктами -  это шесть чайных ложек сахара.

В стакане апельсинового или яблочного сока объемом 250 мл примерно 5,5 ложек сахара.

В «полезных» энергетических и протеиновых батончиках содержится целых четыре столовых ложки сахара.

В одной столовой ложке кетчупа – одна чайная ложка сахара.

Важно знать, что добавленный в еду сахар должен давать организму не больше десяти процентов дневной энергии, а в идеале – не больше пяти процентов. То есть, если в день человек потребляет 2000 калорий, то в его меню должно быть 25-300 грамм углеводов. Таким образом, количество добавленных сахаров не должно быть выше 50 грамм в сутки.

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