Полезная еда не такая уж и полезная

Сахар прячется даже в не сладких продуктах, которые кажутся абсолютно безвредными, пишет портал Tervis со ссылкой на Pop Sugar. К таким добавленным сахарам относятся коричневый сахар, кукурузный сироп, фруктоза, глюкоза, мед, лактоза, декстоза, солодовый сироп, мальтоза, тростниковый сахар и сахароза.

Важно знать, что добавленный в еду сахар должен давать организму не больше десяти процентов дневной энергии, а в идеале – не больше пяти процентов. То есть, если в день человек потребляет 2000 калорий, то в его меню должно быть 25-300 грамм углеводов. Таким образом, количество добавленных сахаров не должно быть выше 50 грамм в сутки.