Экс-директор Сылеского спорткомплекса отделался условным сроком

Дело рассматривалось в порядке согласительного производства, в рамках которого суд утвердил соглашение между Ристлааном и прокуратурой, приговорив обвиняемого к двум годам лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком, сообщил 14 июня портал ERR Uudised.

Директор Сылеского спорткомплекса в Таллинне Тоомас Ристлаан был задержан по подозрению в неоднократном получении взяток 16 мая, спустя два дня он был уволен с занимаемой должности.

В ходе расследования было установлено, что Ристлаан весной этого года семь раз требовал у двух клиентов спорткомплекса взятку, получив благодаря этому преступный доход в размере 6000 евро. В обмен на взятки клиенты получали более удобное время для тренировок, больше времени на использование залов, а также упрощенное производство.