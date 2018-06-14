Ратас: отозвать проект Закона о защите личных данных было верным решением

Ратас сказал на пресс-конференции правительства в четверг, что коалиция долго обсуждала проект Закона о защите личных данных и представило парламенту законопроект, в котором указывалось, что пресса имеет право раскрывать личные данные в случае «публичного интереса», а не «преобладающего публичного интереса», передает агентство BNS.

По мнению премьер-министра, слово «преобладающий» вошло в законопроект в результате «различных этапов и процессов».