Пенсионерки. Снимок иллюстративный. ФОТО: Sergey Malgavko / Sputnik

Спустя более десять лет обсуждений правительство решилось на повышение пенсионного возраста. Премьер Дмитрий Медведев обнародовал в Госдуме параметры повышения. Женщины будут выходить на пенсию в 63 года вместо нынешних 55 лет, а мужчины - в 65 лет вместо 60. Кто выиграет и кто проиграет от этого решения?

Пенсионный возраст будет повышаться постепенно, начиная с 2019 года. При этом будет предусмотрен переходный период. Для женщин он растянется до 2034 года, для мужчин - до 2028 года.

Фактически для поколения «предпенсионного возраста» будет введен отдельный срок выхода на пенсию. Люди, которые приближаются к пенсионному возрасту, будут выходить на пенсию на один-два года позже.

Женщине 1964 года рождения в этом году исполняется 54 года, и на пенсию она должна выйти, по действующим правилам, в 2019 году. Однако теперь, согласно справке экспертно-аналитического управления Госдумы, которую цитирует РБК, она сможет выйти на пенсию не через год, а через два, когда ей исполнится 56 лет.

Мужчины 1959 года рождения также должны были выйти на пенсию в 2019 году. Но в результате реформы они выйдут на пенсию лишь в 2020 году в возрасте 61 года, а не в 60 лет. Изменения коснутся и тех, кто сейчас имеет право выходить на пенсию досрочно.

В итоге в результате реформы первыми по новым правилам выйдут на пенсию в 63 года женщины 1971 года рождения. Фактически женщины, которым сейчас около 47 лет, почувствуют от этой реформы наибольший эффект.

Первым поколением мужчин, которые будут выходить на пенсию в 65 лет, станут мужчины 1963 года рождения. То есть фактически основной эффект реформы почувствуют на себе те мужчины, которым сейчас около 55 лет.

Каким был «жесткий» вариант реформы?

Один из вариантов, который рассматривался правительством, предполагал постепенное повышение пенсионного возраста ежегодно с шагом в один год. В этом случае и мужчины, и женщины предпенсионного возраста столкнулись бы с проблемой «ускользающей пенсии».

Проиллюстрировать изменения можно на конкретных примерах. Возьмем женщину 1965 года рождения. В этом году ей должно исполниться 53 года. Она не работала на вредных производствах или в тяжелых условиях, здорова и не относится ни к одной категории льготников.

Такая женщина должна, по нынешнему законодательству, уйти на пенсию в 55 лет, то есть в 2020 году. Но при постепенном повышении пенсионного возраста в 2019 году пенсионный возраст женщины составил бы 56 лет, а 2020 году - 57 лет. То есть в 2020 году женщина 1965 года рождения не смогла бы уйти на пенсию по достижении пенсионного возраста, так как ей будет на два года меньше необходимого.

В 2022 году пенсионный возраст для женщины вырастет до 59 лет, но женщине из нашего примера исполнится только 57 лет и она опять не сможет уйти на пенсию. Фактически сделать это она могла бы только в 2028 году - к этому моменту пенсионный возраст перестал бы увеличиться.

Так же «ускользать» пенсия стала бы от женщин, например, 1964 года рождения или 1966 года. Если женщине в этом году исполняется 52 года, то на пенсию она тоже вышла бы не раньше 2029 года вместо 2021 года. В ловушку «ускользающей пенсии» попали бы и многие мужчины предпенсионного возраста.

По расчетам РАНХиГС, если мужчина решит выйти на пенсию в 60 лет вместо 65 лет после повышения пенсионного возраста, то его пенсия будет ниже на 28,3%.

Другие варианты

Правительство, по данным СМИ, рассматривало и другие варианты повышения пенсионного возраста.

Министерство труда, по данным РБК, предлагало два варианта. Первый предполагал повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

Второй вариант Минтруда был еще более мягким: это повышение пенсионного возраста до 62 лет для мужчин и до 60 лет для женщин.

Зачем нужно поднимать пенсионный возраст?

Основная причина повышения пенсионного возраста - это старение населения и увеличивающийся дисбаланс пенсионной системы. Из-за демографической ямы 1990-х годов с каждым годом в России все больше пенсионеров, а количество работников снижается. При этом каждый работающий россиянин платит отчисления в Пенсионный фонд, из которых выплачиваются пенсии.

Чем больше в стране пенсионеров, тем работающим россиянам сложнее поддерживать пенсионную систему.

В конце мая Минтруд внес в Госдуму законопроект об исполнении бюджета фонда за 2017 год. Согласно документу, расходы фонда в прошлом году составили 8,3 трлн рублей, что примерно на 60 млрд выше доходов. При этом более 1,3 трлн рублей доходов фонда - это трансферты из федерального бюджета.

В 2018 году дефицит ПФР составит 256,8 млрд рублей, об этом говорится в поправках к бюджету ПФР, который опубликовал Минтруд. Ранее предполагалось, что дефицит составит лишь 106,6 млрд рублей. Власти при этом планируют сокращать объем помощи из федерального бюджета в бюджет ПФР.

Агентство S&P прогнозировало, что из-за старения населения и роста демографической нагрузки у России к 2050 году резко вырастет госдолг и дефицит бюджета. Расходы, связанные с пенсиями, увеличатся с 13% ВВП в 2016 году до 19% ВВП.

Повышение пенсионного возраста предлагал бывший министр финансов Алексей Кудрин, недавно возглавивший Счетную палату, и его Центр стратегический инициатив. ЦСР предложил повысить пенсионный возраст до 63 лет для женщин и 65 лет для мужчин, но к 2034 году. По словам Кудрина, этот план должен был обеспечить рост пенсий на 30%.