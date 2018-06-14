На Россию просят не давить

«На профессиональных спортсменов всегда оказывают серьезное давление, но в данном случае, возможно, немного перегнули палку. Нужно верить в свою команду и поддерживать ее. У нас есть все шансы, чтобы неплохо проявить себя как минимум на групповом этапе. Все в наших руках, головах и ногах.

По какой схеме Россия сыграет с Саудовской Аравией, знает только наш тренер. Скорее всего, в основе выйдут два центральных защитника. Смена тактики, особенно в ходе матча, – это неплохой вариант, потому что соперник не всегда успевает сориентироваться и приспособиться. Главное, чтобы игроки подходили под оба варианта тактики», – сказал Кириченко "Известиям".

Бывший президент самарских "Крыльев Советов", махачкалинского "Анжи" Герман Ткаченко попросил не слишком негативно относится к Станиславу Черчесову:

«Я не адвокат Черчесова и не собираюсь им быть. Но мне кажется, что отношение к нему тоже хуже, чем он есть на самом деле. Я разговаривал с ним недавно, и мне кажется, что он понимает, что эту ситуацию можно вывернуть на пользу сборной. Весь тот негатив, может, и должен канализироваться на нем. Этим самым можно снять излишне негативное давление на команду. «У нас хорошие игроки, они отлично работают, и если что-то пойдет не так, виноват буду только я». Это не только может расслабить в позитивном значении слова игроков, но и создать правильную мотивационную платформу, что мы будем биться за себя, за страну и за того парня."

Самой сборной России предрекают выход из группы. Нуну Гомеш, бывший звездный игрок сборной Португалии, уверен, что Россия - фаворит своей отборочной группы: "«Большое преимущество у России в том, что для нее это домашний турнир. Конечно, ваша сборная не является главным претендентом на победу в Кубке мира, но на групповом этапе возможно удачное выступление.

Если разбирать соперников, то Саудовская Аравия — это загадочная команда, и не совсем понятно, чего от нее ждать. Египет, конечно, у всех ассоциируется с Салахом, но сложно спрогнозировать, в какой форме он будет находиться после травмы и успеет ли вообще восстановиться. Поэтому, думаю, из группы А должны выйти Уругвай и Россия», – сказал Гомеш "Известиям".